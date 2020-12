FULVIO TASSISTO

I familiari del caro

LUIGI TASSISTO

ringraziano le gentili persone che in ogni forma hanno condiviso il loro dolore. Un ringraziamento particolare lo rivolgono alla dottoressa Daniela Pizzamiglio e a tutto il personale del Soggiorno Borsalino per le cure prestate, alla cara Maria Pia per l’affetto sempre dimostrato. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 27 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Spinetta Marengo.

Spinetta Marengo, 4 dicembre 2020

