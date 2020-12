GABRIELLA COLOMBO DAMIANI

Con immenso dolore informiamo che la nostra adorata mamma ci ha lasciato dopo aver combattuto come una leonessa, come era suo solito fare.

Era una donna dolce e forte allo stesso tempo, apprezzata per i suoi grandi valori. Ha sempre lavorato con grande professionalità, determinazione e passione per quello che era il sogno anche di nostro padre e che è poi diventato il nostro. Tutti l’amavano per la sua vitalità, la sua umanità e la sua generosità. Aveva sempre una parola e un gesto buono per tutti ed è stata una moglie, una madre e una nonna straordinaria.

Siamo certi ci stia già guardando e guidando insieme a nostro padre, il suo amato Damiano.

Grazie mamma per il tuo grande amore, i tuoi insegnamenti e il tuo esempio di vita, che tramanderemo ai nostri figli e alle prossime generazioni.

Resterai per sempre nei nostri cuori.

Silvia, Guido, Giorgio e famiglie.

Valenza, 4 dicembre 2020

________________________________

Partecipazione

Le sorelle Augusta e Paola con le rispettive famiglie, piangono la scomparsa della loro amata e indimenticabile

GABRIELLA

Valenza, 4 dicembre 2020

________________________________

Partecipazione

Sergio, Marisa e Cinzia Zaio partecipano al dolore di Silvia, Guido e Giorgio per la perdita della loro cara mamma

GABRIELLA COLOMBO DAMIANI

Alessandria, 4 dicembre 2020