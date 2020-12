Nell’impossibilità di raggiungere tutti personalmente, Laura e Roberta con le rispettive famiglie desiderano ringraziare sentitamente tutti coloro che si sono uniti al loro dolore per la prematura scomparsa dell’amato

PIER PAOLO CANIGGIA

In particolare ringraziano i dottori e amici Gigi Garavelli e Luca Perrero, Ezia Zulfarino con Alberto, Matteo Ferraris e tutti i cari amici di Alessandria, don Beppe, don Marco e l’intera Comunità Parrocchiale di Valmadonna, Valmadonna Insieme, la Compagnia “I Gradini della Chiesa”, il Consiglio dei Genitori, l’Avis, la Soms, la Croce Rossa, gli amici scout, i musicisti della band Mega, Rita Rossa, i colleghi e i dirigenti della provincia, i sindaci e gli assessori dei tanti paesi con cui Pier Paolo ha collaborato, i medici e tutto il personale infermieristico del Covid Hospital di Tortona e chiunque si sia fatto vicino per dimostrare la propria amicizia.

Laura e Roberta manifestano la loro piena gratitudine anche per avere aderito all’appello di una cerimonia privata, che non ha comunque fatto mancare il calore di tutte le persone che idealmente e spiritualmente erano presenti accanto a loro.

Grazie di cuore a tutti.

Alessandria, 4 dicembre 2020

BAGLIANO Casa Funeraria, Cristo (Alessandria)