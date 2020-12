LISETTA FORNARI vedova ZAMBRUNO

“Per una vita lunga e benedetta non ci resta

che ringraziare per questo dono

e per la grande testimonianza d’amore”.

I familiari della cara

LISETTA FORNARI ved. ZAMBRUNO

ringraziano tutte le persone che hanno preso parte al loro grande dolore. Un ringraziamento particolare:

al dottor Campisi direttore sanitario RSA Orchidea di Cabanette e al personale tutto;

alle fisioterapiste del Centro Riabilitativo Borsalino;

a don Giovanni, don Marco, don Valerio e don Giuseppe per il conforto spirituale;

ai condomini del condominio S. Marco;

agli amici di Alessandria e Valmadonna.

Alessandria, 29 dicembre 2020

BAGLIANO Casa Funeraria Cristo (Alessandria)