La moglie Francesca, la figlia Antonella e i familiari tutti del caro

DOMENICO CARLO BRUNO di anni 95

ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza si sono uniti al loro grande dolore.

Un ringraziamento particolare:

alla dott.ssa Minerba, alla dott.ssa Canepa, alla dott.ssa Lenti e collega Marco, al dott. Lapidari, al dott. Piana, al dott. Milano per le amorevoli cure prestate;

alla nipote Cristina e al marito Mirko per il conforto;

ai suoi cari amici Pietro Pampirio, Gigi Bocca per l’affetto dimostrato.

Alessandria, 8 gennaio 2021

BAGLIANO Casa Funeraria Cristo (Alessandria)