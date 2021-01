Domenica 3 gennaio è mancato all’affetto dei suoi cari

LEOPOLDO BRUNO di anni 77

La moglie Elsa, la figlia Daniela, il genero e gli adorati nipotini desiderano ringraziare di vero cuore tutte le gentili persone che hanno condiviso il loro dolore.

Le sue ceneri riposano a Pontecurone nella cappella di famiglia accanto al caro figlio Mauro.

Alessandria, 8 gennaio 2021

-------

Partecipazione

Direttori, colleghi ed ex colleghi de ‘Il Piccolo’ sono vicini a Daniela e alla sua famiglia in questo doloroso momento per la scomparsa del caro papà

LEOPOLDO

Alessandria, 8 gennaio 2021