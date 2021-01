I familiari della compianta

DINA PIETROBON vedova MANTELLI DI ANNI 87

sinceramente commossi dalla sentita manifestazione di affetto tributata alla loro cara, ringraziano di cuore tutte le gentili persone che in ogni forma hanno condiviso il loro grande dolore. Rivolgono altresì una particolare riconoscenza alla chiesa Evangelica Pentecostale Assemblee di Dio di Casalcermelli e a tutta la Comunità di Mandrino per il profondo affetto espresso con sentimenti di sincero cordoglio. La S. Messa di Trigesima sarà recitata sabato 13 febbraio alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di S. Felice in Frugarolo.

Frugarolo, 22 gennaio 2021

