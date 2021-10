Il marito e le figlie della cara

TERSY FRASCAROLO in FERRARIS

profondamente commossi, ringraziano parenti e amici che in ogni modo hanno partecipato al loro dolore.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 10 ottobre alle ore 11 nella parrocchia San Paolo in via De Gasperi 43/a ad Alessandria.

Alessandria, 17 settembre 2021