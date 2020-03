Premio rinviato e donazione all'ospedale

A causa dell'emergenza Covid 19 che sta mettendo tutto il Paese e la città di Alessandria in grave difficoltà, per decisione concorde del direttivo dell'Associazione e della Giuria, il Premio Nazionale Giuditta per la saggistica femminile verrà rimandato a data da definire.

Concorderemo con le vincitrici una nuova data per poter organizzare un evento post pandemia e, vista la grave emergenza sanitaria in cui versa il nostro Paese e che ha colpito in modo particolare anche la nostra provincia, mettendo in grave difficoltà il sistema sanitario e tutti gli operatori che con grande dedizione e sacrificio lavorano nei nostri ospedali, l'Associazione Giuditta ha deciso di devolvere 2.000 euro a sostegno delle strutture sanitarie del territorio.

Siamo certi di avere la comprensione di tutti, dalle scrittrici ai nostri preziosi associati, che salutiamo con un abbraccio virtuale.