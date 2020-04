Amag Mobilità, ricerca presidente Consiglio di Amministrazione

Si informa che il Gruppo Amag deve procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amag Mobilità S.p.A., società facente parte del Gruppo Amag, con sede legale in Via Damiano Chiesa n. 18 – Alessandria,

Amag Mobilità S.p.A. svolge: la gestione delle attività inerenti l’organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l’organizzazione, l’impianto, l’esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone, nell’ambito del territorio dei Comuni o altri Enti Pubblici in favore dei quali sono esercitati i suddetti servizi in regime di in house providing. La durata dell'incarico è pari al periodo determinato dall’Assemblea, nel rispetto dell’art. 2383 comma 2 del Codice Civile. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura, con la dichiarazione di disponibilità alla nomina per l'incarico in oggetto, accompagnata dal curriculum con l’indicazione dei titoli posseduti, delle competenze acquisite e di ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione.

Termine per la presentazione delle candidature ore 12.00 del 16/04/2020.

L’avviso completo è scaricabile dal sito www.gruppoamag.it sezione bandi e selezioni.