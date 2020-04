Fai Angels, un call center per offrire informazioni utili

Noi Fai Angels della Delegazione di Alessandria vogliamo, non potendo operare sul territorio, essere utili ai nostri concittadini 'diversamente giovani' e, in collaborazione con 'Il Piccolo', abbiamo attivato un numero telefonico per offrire le informazioni utili per affrontare l’emergenza che stiamo vivendo.

Il Call Center è assolutamente gratuito grazie a un benevolo accordo con il provider e risponde al numero 0131 1936060: riceve solo chiamate.

Saremo un staff di 6 volontari che risponderanno in orario dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Abbiamo la speranza di essere una voce amica per le persone che avessero bisogno di parlare per stemperare le ansie e le paure di questo particolare periodo.

Non dobbiamo cedere ad emozioni negative che ci fanno vivere male. Al tempo stesso, se vedrete la nostra pagina Fb Delegazione di Alessandria e il nostro Instagram potrete avere delle pillole di notizie sulla nostra bella Alessandria e dintorni.

Noi Fai Angels Delegazione di Alessandria speriamo di poter essere di conforto e sostegno, con simpatia, serenità e tanta tanta voglia di aiutarvi.