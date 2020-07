Cambia auto in sicurezza con Rottamazione 2020

Cambiare macchina è una decisione difficile. L’offerta è molto ampia e l’euforia per un’auto desiderata a lungo può portare alla scelta sbagliata. Molti sono gli elementi da considerare quando si vuole acquistare una nuova quattro ruote. Per aiutarti a fare un buon affare e a non ritrovarti fra qualche mese con un modello che delude le tue aspettative, è nato Rottamazione 2020: il sito informativo di GrandiAuto, ideato per guidarti nell’acquisto dell’auto più adatta ai tuoi bisogni.

La Commissione bilancio alla Camera ha approvato importanti incentivi per le auto.

Aumenta per gli ultimi cinque mesi del 2020 l’importo dell’ecobonus auto elettriche e ibride, il bonus sale a 4.000 euro in caso di rottamazione e 2.000 senza. In particolare: in caso di rottamazione il bonus per auto elettriche con emissioni tra 0 e 20 grammi al km di C02 passa da 6.000 euro a 10.000 (di cui 2.000 a carico del venditore) e da 2.500 a 6.500 senza rottamazione; per le auto ibride con emissioni tra 21 e 60 grammi al km si passa dagli attuali 2.500 euro a 6.500 euro con rottamazione e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione.

Le novità riguardano anche i sussidi per le Euro 6 benzina e Diesel con emissioni tra i 61 e i 110g/km di CO2. Per le auto termiche si avranno infatti 1.500 euro più altri 2.000 garantiti dal concessionario e un prezzo al netto dell’iva fino a 40.000 euro, con contestuale rottamazione di una vettura vecchia di almeno 10 anni. Anche le auto benzina e diesel a basse emissioni finalmente sono state premiate!

