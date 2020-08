Assicurazione auto, calo dei prezzi: quanto hanno risparmiato gli italiani dopo il lockdown?

Secondo Nielsen Media Italia, azienda di misurazione e analisi dati, chi ha rinnovato la propria assicurazione auto beneficiando del calo delle tariffe dopo il lockdown ha risparmiato in media 75 euro.

Dall’indagine emerge che il risparmio dichiarato sull’Rc Auto ha toccato anche i 100 euro, ma soltanto 4 automobilisti su 10 hanno percepito il calo dei prezzi. Nel dettaglio, solo il 42,2% ritiene di aver goduto di un risparmio rispetto all’assicurazione auto sottoscritta l’anno precedente.

Se in media gli italiani hanno risparmiato 75,50 euro, il 32% degli intervistati ha dichiarato di aver risparmiato oltre 100 euro sul premio Rc Auto. Per il 50%, invece, il risparmio sull’assicurazione auto è stato di circa 50 euro.

Considerando i risparmi percentuali, secondo il sondaggio gli automobilisti hanno pagato mediamente il 18% in meno sul prezzo della polizza Rc Auto al momento del rinnovo.

Per il segretario generale di Ivass Stefano De Polis, tra le condizioni necessarie per la ripartenza dopo il lockdown è fondamentale che «le compagnie individuino un meccanismo per consentire agli assicurati di beneficiare degli effetti della ridotta circolazione dei veicoli e ridotta sinistrosità» (fonte: IVASS)

Quindi non solo risparmio sulle tariffe ma anche servizi adeguati sono gli elementi imprescindibili per rispondere alle mutate esigenze degli automobilisti e rilanciare il mercato delle assicurazioni. E se oggi, grazie ad internet, gli utenti hanno la possibilità di conoscere un ampio ventaglio di offerte assicurative, le compagnie, dal canto loro, hanno tutto l’interesse a fidelizzare gli assicurati con preventivi su misura.

