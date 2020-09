Fastweb: le offerte per chi lavora e studia e da casa 

L’emergenza sanitaria ha aperto le porte allo smart working e all’e-learning per decreto, e se lavorare e studiare da casa era una tendenza già prima della pandemia, oggi sono diventate una consuetudine dalle enormi potenzialità. I benefici sono infatti molteplici e non riguardano solo l’aspetto economico. Svolgere le proprie mansioni fra le mura domestiche fa guadagnare tempo, costi e si riduce anche l’inquinamento ambientale. Il lavoro da remoto, inoltre, permette alle aziende di dotarsi di organizzazioni innovative che rispondono alle esigenze di flessibilità e autonomia in costante crescita tra le richieste dei lavoratori. Lo stesso vale per l’apprendimento a distanza che, sfruttando le cosiddette piattaforme di e-learning, offre agli studenti uno strumento utile per tenersi costantemente aggiornati e rendere il percorso di formazione più personalizzato ed efficace.

In una società sempre più digitale e connessa tramite il web, smart working ed e-learning rappresentano il nuovo stile di vita. Ma attenzione, perché se i benefici sono tanti, lavorare e studiare da casa può comportare anche laute spese aggiuntive. Per far fronte ai nuovi bisogni è infatti necessario disporre di servizi innovativi, in particolare di una connessione internet veloce, stabile e a un prezzo vantaggioso così da evitare brutte sorprese in bolletta. Su questo fronte il mercato italiano è molto competitivo e scegliere l’abbonamento che più fa al caso nostro non è semplice. Un importante strumento di orientamento viene garantito dalle recensioni offerte dalla rete dove si possono leggere giudizi e commenti dei consumatori.

Tra i diversi operatori nazionali, in questo articolo trattiamo in maniera più approfondita le offerte di Fastweb: l’operatore di telecomunicazioni annualmente introduce pacchetti ad alte prestazioni tecnologiche e a un prezzo unico, chiaro e trasparente in bolletta che godono di buone recensioni.

I servizi proposti da Fastweb sono davvero tanti e riguardano sia la navigazione internet per la casa che per i cellulari. In particolare, per chi è alla ricerca di una connessione domestica affidabile, Fastweb ha riservato due interessanti offerte dedicate proprio a chi lavora e studia da casa: Fastweb Casa + Smartworking pack e Fastweb Casa + E-learning pack. Entrambe attivabili online, le promozioni permettono di navigare con Fibra Ultraveloce fino a 1Gigabit/s a 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro. Il prezzo, senza vincoli e senza costi nascosti, include gratuitamente Assistenza Clienti MyFastweb, Attivazione, Chiamate Illimitate, Modem FASTGate e Prima configurazione.

Se hai bisogno di nuovi dispositivi per lavorare e studiare da casa, inoltre, Fastweb ti riserva uno codice sconto del 15% su una selezione sempre aggiornata di pc, stampanti, tablet e tanto altro ancora. Per usufruire del codice sconto basta accedere all'area clienti MyFastweb e cliccare sul link di accesso alla piattaforma di acquisti online FASTShop.

Fastweb Casa + Smartworking pack e Fastweb Casa + E-learning pack permettono di svolgere compiti, mansioni ed esercizi con internet senza limiti e sempre alla massima velocità disponibile. Nel dettaglio, nelle aree coperte da Fibra Fastweb fino alla tua abitazione FTTH (Fiber To The Home), potrai navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in oltre 100 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia. Nelle altre città, potrai navigare fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload. Nelle aree coperte dalla Fibra mista rame FTTN (Fiber To The Node), comprendente le tecnologie VULA e BS-NGA, potrai navigare fino a 100 o 200 Mbit/s in download, in funzione della copertura tecnologica che potrai verificare in fase di sottoscrizione, e fino a 20 Mbit/s in upload. Mentre nelle aree coperte da ADSL rame Fastweb potrai navigare fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload e nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb fino a 6 Megabit/s in download. Fornito con tecnologie diverse a seconda delle aree geografiche e con velocità effettiva di connessione che varia da zona a zona, il servizio è molto apprezzato dagli utenti della compagnia. Le numerose recensioni fastweb lo descrivono come “più che soddisfacente”. Il consiglio è comunque quello di verificare precedentemente la copertura per conoscere i dettagli di tecnologia e velocità presso il tuo indirizzo.

Le offerte Smartworking ed E-learning di Fastweb sono semplici, trasparenti e davvero ricche. Insieme allo sconto per l’acquisto dei kit di lavoro, Fastweb offre anche Aiuto alla configurazione, mettendo a disposizione consulenti esperti, e il Modem Fastgate, apparecchio wi-fi super potente per lavorare e studiare alla massima velocità in ogni angolo della casa, anche quando si è collegati in più persone.

Completano i pacchetti le chiamate illimitate senza scatto alla risposta verso i numeri di rete fissa e mobile nazionale. Sempre incluso anche i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate.

