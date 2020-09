AleComics, è tutto pronto. La fantasia al potere

ALESSANDRIA - Il conto alla rovescia è davvero alle battute conclusive. Domani, sabato 12, e domenica va in scena in Cittadella l'edizione numero 6 di AleComics, il festival del fantasy e della creatività che quest'anno assume un significato ancora più particolare.

"L'emozione è davvero tanta - ammette Alessandra De Stefani, direttrice artistica del festival - abbiamo dovuto fare i conti con molte difficoltà logistiche, a cominciare dal fatto che è stato svolto in soli due mesi il lavoro che di solito è distribuito in un arco di tempo cinque volte superiore, ma ce l'abbiamo fatta. Nonostante il Covid, AleComics si svolgerà regolarmente, in condizioni di totale sicurezza".

Di strada ne è stata fatta molta dal 2015, anno della prima edizione, e anche questa volta il programma è estremamente ricco di spunti e di contenuti. Competizioni in costume, gare di canto, stand a tema con 'experience' di ogni genere: insomma, il trionfo della fantasia, per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. "La risposta dei vari ospiti - conferma la De Stefani - è stata davvero eccellente, con un'ottima affluenza, e anche il pubblico non ci sta deludendo. Per le note questioni legate all'emergenza sanitaria, infatti, abbiamo predisposto un servizio di prevendita online e i riscontri sono molto buoni".

Il tema scelto per questa edizione 2020, non certo casuale, è legato all'ambiente, con la natura capace di riprendersi i propri spazi dopo il periodo del lockdown. "Rispetto al passato - conclude la direttrice - non c'è più un'unica grande struttura, ma tanti spazi all'aperto, per quanto coperti. Confidiamo ovviamente nel bel tempo, ci sarà un rigoroso rispetto di tutte le norme anti Covid, con l'applicazione dei vari protocolli specifici. Un contesto come quello della Cittadella, in questo senso, fornisce davvero un grande aiuto".