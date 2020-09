Bellavita, cinque giorni di open week. E molto altro ancora

ALESSANDRIA - Cinque giorni per vivere a pieno l'intero Parco, un'opportunità splendida per scoprire nella sua interezza una struttura unica nella nostra provincia, che rappresenta un punto di eccellenza sia per quanto riguarda l'aspetto sportivo, sia in riferimento al settore relax e benessere. A un anno dalla riapertura, avvenuta appunto a settembre 2019, il Bellavita organizza un vero e proprio open week, un evento senza precedenti da sfruttare davvero a 360 gradi.

“Questa iniziativa – sottolinea Marco Ghiglione, direttore operativo di Bellavita Srl – prevede cinque giorni di attività aperte al pubblico. Da lunedì 21 a venerdì 25, con un solo pass al costo di 10 euro, sarà possibile accedere alla struttura e provare tutte le attività. Il riferimento è ai corsi di fitness, sia a terra (con le novità Les Mills) che in acqua, sala pesi, corsi di nuoto e nuoto libero, danza, consulti di osteopatia, tutta la serie di corsi per i più piccoli, ma anche al rituale della gettata di vapore in sauna, l'Aufguss, e immancabile, la piscina tropicale, con annesso Thermarium”.

Sarà possibile godere anche dei trattamenti olistici dello SPAce, con uno sconto di 10 euro sull'intero listino, e del Flowride, l'onda per il surf che ha caratterizzato la struttura nel corso degli anni, anche in questo caso con una riduzione di 10 euro sulla prima ora.

Un evento eccezionale, insomma, che si inserisce però nell'ambito di una filosofia che punta molto sulla qualità e sulla fidelizzazione del cliente. Perché se è vero che l'open week si snoda su cinque giorni, va allo stesso tempo sottolineato che il Bellavita è presenza costante e sempre più punto di riferimento per chi vuole praticare sport o concedersi qualche momento di relax.

“Proprio per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti – spiega Ghiglione – abbiamo deciso di prolungare l'orario fino alle 22, aggiungendo un'ora ulteriore. Ci sono promozioni molto interessanti per quanto riguarda gli abbonamenti, invitiamo tutti a prendere informazioni presso la nostra reception, che è sempre operativa durante l'orario di apertura del parco. Tutto, ovviamente, si svolge in condizioni di massima sicurezza, rispettando in maniera scrupolosa tutti i protocolli anti contagio. Gli spazi ampi sono uno dei nostri punti di forza, abbiamo sempre curato con grande attenzione la pulizia e l'igiene di tutti i nostri locali e attrezzatture, e abbiamo aggiunto anche tutta la procedura di sanificazione, che avviene con l'utilizzo di prodotti d'eccellenza”.

Insomma, non resta che provare: sfruttando l'open week, ma anche scegliendo nella quotidianità una struttura in cui non manca davvero nulla.