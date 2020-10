Pensa ai tuoi occhi con Fielmann!

ALESSANDRIA - Fielmann, azienda tedesca leader nel settore dell’eyewear, ha reso gli occhiali sia da vista che da sole un accessorio alla moda irrinunciabile e soprattutto accessibile a tutti. Presente in Italia dal 2015 con 29 punti vendita (di cui 3 in Piemonte), l’azienda propone da sempre vantaggi esclusivi per il cliente. Ricordando il mese dedicato alla vista, Fielmann invita i cittadini nei propri store per un esame gratuito della vista con i team di ottici competenti e specializzati che sono a disposizione per misurare l’acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.

Il principio guida che ha reso grande il Brand è “il cliente sei tu”. Come azienda di famiglia, Fielmann è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone è da sempre centrale rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda.

L’IMPEGNO SOCIALE DI FIELMANN

Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro e si impegna nell’attività di salvaguardia della natura e di tutela dell’ambiente. Ogni anno infatti viene piantato un albero per ciascun collaboratore - finora sono oltre un milione e mezzo - e sostiene Treedom, la piattaforma web per la piantumazione a distanza di alberi, “regalando” un albero a ciascun collaboratore nella ricorrenza del suo compleanno e dando così vita alla foresta Fielmann.

Fielmann da sempre supporta le realtà locali e contribuisce con aiuti a scuole e Comuni, e promuove lo sport amatoriale: in Europa più di 100.000 bambini e giovani giocano e vincono con la maglia Fielmann in 10.000 squadre.

“La responsabilità sociale per Fielmann è di fondamentale importanza ed è per questo motivo che è stato lanciato il progetto ìpianta un alberoì, un’iniziativa che consente agli abitanti di fornire suggerimenti all’azienda su dove piantare un albero nella propria città, semplicemente scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com” afferma il Country Manager Italia Ivo Andreatta. "Tutto ciò è un chiaro invito ai cittadini di sostenere politiche green ed ecosostenibili che possono contribuire a fare la differenza ed avere un futuro migliore”.

RESPONSABILITÀ VERSO I CLIENTI

Fielmann, all’avanguardia da sempre, ha democratizzato il settore ottico tedesco, rendendo gli occhiali alla moda un accessorio accessibile a tutti. Ha eliminato le stigmatizzazioni sociali legate agli occhiali rimborsati dalla cassa mutua e negli ultimi 40 anni ha introdotto numerosi servizi innovativi. Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è l’obiettivo degli ottici specializzati. «Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Copriamo ogni fase della catena del valore. Eliminando gli intermediari garantiamo il miglior prezzo ai nostri clienti. Questo perché ci riconosciamo in loro, li assistiamo come noi vorremmo essere assistiti”, afferma Ivo Andreatta.

La qualità dei prodotti e dei servizi è uno dei vantaggi competitivi di Fielmann.

L’Azienda, che ha riconfermato chef Alessandro Borghese come testimonial della nuova campagna 2020, invita inoltre i clienti a scoprire uno dei fiori all’occhiello dell’azienda. Al momento dell’acquisto, l’assicurazione è già inclusa nel prezzo degli occhiali da vista e da sole su misura a partire da 35€. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali.