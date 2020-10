Il freddo è alle porte? Ecco le offerte di Bennet

Il freddo è alle porte? Niente paura, grazie alle offerte volantino Bennet affrontare l’inverno sarà caldo, piacevole e soprattutto super conveniente.

Fino al 4 Novembre infatti sono moltissime le proposte che Bennet offre ai propri clienti: dalla cura della persona, all’arredamento della casa, alle gustose zuppe e minestroni per affrontare le sere d’inverno.

Caldo e coccole? Ci pensa Bennet. Grazie a un eccezionale sconto del 50% potrai rinnovare l’arredamento della tua camera da letto grazie al piumino Casa Collection. Potrai scegliere tra le offerte per un letto singolo, a una piazza e mezzo o matrimoniale.

Bennet propone al 50% anche il topper coprimaterasso traspirante Casa Collection con comodi elastici agli angoli. Avete voglia di cambiare il cuscino? Con Bennet si può: guanciale Casa Collection al 50%.

Le sere sul divano davanti al vostro film preferito saranno molto più piacevoli grazie al plaid o alla coperta double face Casa Collection o al simpaticissimo plaid o coperta agnellata tutto all’incredibile offerta del 50%. Un comodo abbraccio caldo e conveniente.

Affronta il freddo con stile, Bennet lo sa e propone una maglia uomo imbottita, full zip con cappuccio al 50% del prezzo di cartellino. Disponibile nella taglie dalla M alla XXL. Oppure maglia uomo Lotto in vari modelli disponibile dalla taglia M alla XXL. Giacca bimbo e bimba modello soft shell in diversi colori, sempre con un imperdibile sconto del 50%. (8-14 anni)

Mai più la solita zuppa. Stanchi e provati da una giornata di lavoro? Tornare a casa e gustare un’ottima cenetta calda pronta in pochi minuti non è più un miraggio. Grazie a uno sconto del 43% 1 kg di minestrone classico surgelato Bonduelle potrà essere vostro, e magari fare anche scorta grazie a uno sconto pari al 17% potrete acquistare anche il minestrone di verdure surgelate Bennet Bio per non restare mai senza.

Un concentrato di bontà e velocità, grazie alla polenta istantanea Bennet col 36% di sconto o potrete scegliere i pizzoccheri della Valtellina IGP selezione Gourmet Bennet per una serata ricercata. In offerta con uno sconto del 40%.

Un momento per tè, in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla merenda, ma anche per il vostro dopo cena, Bennet vi propone le tisane vari gusti col 33% di sconto.

Il profumo del mattino. La colazione è il momento più importante della giornata, un momento di ricarica e poi tutti pronti per affrontare la scuola o una giornata in ufficio. E allora iniziate con una tazza di orzo solubile Bennet in offerta col 28% di sconto. Per gli amanti del caffè Bennet caffè gusto e aroma con uno sconto del 44%.

Gli indispensabili in casa. Tra i prodotti indispensabili in casa e nei carrelli della spesa, Bennet offre ai propri clienti l’ecoricarica sapone liquido ai fiori bianchi col 21% di sconto e uno sconto del 40% sulla carta igienica 4 veli Bennet. Un mondo di risparmio in ogni momento del giorno.