Se pensi a ristrutturare, dici Gehometrie

Gehometrie non è solo un’impresa edile che opera nel settore da trent’anni grazie all’esperienza di Marco e Raffaele. È un partner specializzato per le ristrutturazioni complete e per le finiture di interni e per tutti i lavori: dalle fondamenta ai dettagli che fanno la differenza.

Tinteggiatura o rifacimento in toto, ‘chiavi in mano’: per i professionisti di Gehometrie non c’è lavoro che non si possa realizzare a regola d’arte grazie alle competenze maturate… in cantiere.

La struttura dell’azienda è snella e composta da esperti per ogni aspetto del mondo dell’edilizia (progettazione, sicurezza e direzione lavori nei cantieri, riqualificazione energetica, norme antincendio…). Per questo motivo quando si entra negli uffici di via Savonarola si avranno le soluzioni a tutti i tipi di problemi, senza lo stress di dover cercare tanti artigiani e districarsi tra mille imprevisti in cui spesso ci si imbatte, quanto più il lavoro si fa importante.

Gehometrie gestisce piccoli e grandi interventi con una rete di collaboratori professionisti in grado di sbrigare le pratiche burocratiche, permessi e agevolazioni; o consigliare soluzioni di home design e creare arredamenti su misura in cartongesso, sempre utilizzando le migliori possibilità presenti sul mercato.

Ambienti belli e funzionali, accoglienti e durevoli. “Vogliamo che il cliente sia veramente soddisfatto”, è il commento dei due soci, “Il cliente già in fase di consulenza può vedere come verrà il lavoro finito ed insieme agli esperti vedere l’avanzamento dei lavori, passo dopo passo”.

Gehometrie collabora inoltre con agenzie immobiliari per terreni, abitazioni, operando in tutta la provincia di Alessandria.

Gehometrie - via Savonarola 46 - 15121 Alessandria

335 5293265 - 366 6461095

info@gehometrie.com

www.gehometrie.com