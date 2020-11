Sistedil e la formazione dei lavoratori che operano in ambienti sospetti

Il Sistema Edile per la Formazione e la Sicurezza della Provincia di Alessandria, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha realizzato un progetto per l’implementazione di un laboratorio per la formazione dei lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati.

La conoscenza dei rischi, la prevenzione e soprattutto la formazione e l’informazione sono gli elementi fondamentali per la crescita della cultura della sicurezza nelle persone coinvolte nell’esecuzione di lavori in ambienti confinati. Per perseguire tali scopi il Sistema Edile ha voluto implementare la dotazione del laboratorio con attrezzature progettate al fine di simulare tutte le possibili azioni da mettere in pratica per lavorare in sicurezza nei contesti assimilabili agli spazi confinati.

La realizzazione garantirà lo svolgimento di una formazione incentrata sulle esercitazioni pratiche e sul coinvolgimento a livello esperienziale dei partecipanti per favorire l’assimilazione dei comportamenti sicuri da tenere nell’ambito delle attività lavorative che si svolgono in contesti assimilabili agli “ambienti confinati”

L’obiettivo principale del progetto è quello di contribuire, attraverso attività di formazione e orientamento, alla sensibilizzazione dei lavoratori e dei giovani riguardo ad un rischio specifico ancora oggi troppo spesso sottovalutato.