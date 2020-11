Portosole Sanremo, la marina leader nel diportismo nazionale e non solo

La Liguria è la regina delle regioni italiane in tema di ricettività nautica, con più di 25mila posti barca di cui circa 1500 dedicati ai maxi yacht.

In questo contesto spicca Portosole Sanremo che con la sua posizione di frontiera, a meno di 30 km dal confine francese, è una delle eccellenze della portualità turistica nazionale e internazionale.

Nata negli anni Settanta da un ambizioso progetto, la marina sanremese è oggi uno dei più grandi e prestigiosi porti turistici del Mediterraneo. Base abituale di numerosi mega yacht, sia privati che destinati al charter di lusso, dispone di 770 posti barca di dimensioni medio-grandi e può ospitare yacht fino a 90 metri di lunghezza.

Fin dalla sua inaugurazione, servizi di altissimo livello, accoglienza di qualità e sicurezza sono la priorità di Portosole e vengono garantite quotidianamente, 24 ore su 24.

Vasta e moderna struttura, nella marina del colosso britannico Reuben Brothers è possibile trovare due cantieri navali, una officina meccanica e un centro di brokeraggio. Non mancano agenzie nautiche, ship chandler, punti qualificati per l’elettronica di bordo, la tappezzeria nautica, l’autolavaggio, il distributore di carburanti, un tabacchi e una lavanderia specializzata per le imbarcazioni. Il servizio assistenza all’ormeggio è garantito giorno e notte, i due cantieri offrono soluzioni a ogni problema dell'imbarcazione mentre le agenzie nautiche sollevano il diportista da ogni pensiero. Senza dimenticare i due travel lift da 30 tonnellate e il servizio wi fi che garantisce la massima connessione in ogni punto dell’approdo.

A completare i servizi offerti ci sono bar e ristoranti per trascorrere momenti di relax sulla terra ferma assaporando i sapori del territorio o ascoltando musica live sorseggiando ottimi drink.

Da Portosole sono facilmente raggiungibili farmacie, supermercati, hotel, punti noleggio bici o auto, negozi di abbigliamento, stabilimenti balneari, la stazione ferroviaria e degli autobus.

In una manciata di minuti, inoltre, si arriva sulla Cycling Riviera: una delle piste ciclopedonali più belle d’Europa che con i suoi 24 km a picco sul mare attraversa le specie più caratteristiche della macchia mediterranea.

E al riguardo, la marina incastonata tra il porto comunale e Punta San Martino è anche il perfetto punto di partenza per scoprire le innumerevoli bellezze della Riviera dei Fiori: dai paesi dell’entroterra come Apricale, al borgo degli artisti a Bussana Vecchia, alle splendide spiagge di acqua cristallina di tutto il litorale.

Servizi, accoglienza ma anche sicurezza. Su quest’ultimo aspetto Portosole ci tiene molto e, al riguardo, ha da poco completato la diga foranea: un muro che si confonde con l’orizzonte del mare e che garantisce un approdo e uno stazionamento sicuro a imbarcazioni di ogni dimensione.

L’esigenza di rinnovarsi continuamente offrendo agli ospiti – diportisti provenienti da ogni parte del mondo – il massimo dell’ospitalità, trova risposta nei nuovi lavori di riqualificazione che dopo la diga foranea vedranno il sorgere di altre strutture, tra cui un magnifico albergo a 5 stelle affacciato sul mare cristallino della Liguria.



Per raggiungere Portosole in Barca:

COORDINATE

43° 49’ 07’’ N – 07 ° 47’ 15’’ E

Posti barca: 804

Lunghezza massima: 90 mt.

Fondali: da 2.50 a 7 mt.

V.H.F. 9

Via Del Castillo, 17 - 18038 Sanremo (IM)

Tel +39 0184.500349

info@portosolesanremo.it