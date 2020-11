Cucchi Pelletteria, lo stile nell’accessorio di moda

OVADA - La borsa non è solo un contenitore ma è diventata un simbolo di moda parte integrante dell’immagine femminile, che racchiude dentro sé il mondo di ogni donna.

Cucchi è un negozio storico di Ovada, fondato come cappelleria e ombrellificio nel 1921 in via Cairoli, dove oggi troviamo la titolare Simona Biorci, impegnata nell’attività di vendita di borse e accessori in pelle da circa trent’anni. «Negli ultimi tempi – afferma – si è sviluppata una vera e propria passione per le borse firmate e per i modelli cult. Piccole o grandi che siano, è bene sceglierle con cura, puntando sulla praticità senza tralasciare il lato estetico».

I marchi e la linea artigianale

Simona Biorci sceglie con cura i prodotti, spaziando dai marchi di tendenza alle linee più classiche, per soddisfare i gusti della clientela femminile e maschile di ogni età, nella convinzione che un oggetto in pelle, sia griffato che artigianale, possa rendere speciale chi lo indossa

Sono molti i marchi presenti in negozio: Liu-Jo propone creazioni raffinate dai dettagli preziosi; Manila Grace è espressione dello stile casual ma ricercato a servizio del quotidiano; Atelier du Sac porta nei suoi prodotti l'attenzione nella scelta dei materiali; il marchio catalano Desigual si caratterizza per i colori vivaci e le stampe dagli effetti grafici; La Martina traduce la sua appartenenza al mondo del polo con collezioni chic e sportive.

Per l’uomo Cucchi propone zaini e borselli di Piquadro, funzionali e innovativi, mentre nel settore della il marchio di punta è Samsonite, con bagagli di grande qualità e resistenza.

Infine, c’è un prodotto che rappresenta la continuità con la storia quasi secolare di Cucchi: l’ombrello. In negozio, oltre agli articoli nuovi in vendita, è possibile ammirare la collezione di ombrelli vintage in esposizione, vero patrimonio della tradizione dell'impresa.

Ai marchi più famosi, Simona Biorci accosta accessori realizzati da un artigiano toscano. «Si tratta – racconta – di prodotti lavorati a mano rifiniti con cura in ogni singolo dettaglio. Ho iniziato con piccola pelletteria, cinture, portafogli e ora propongo anche diverse borse che posso personalizzare attraverso la scelta di pellame, colori e dettagli di stile. Questo grazie alla conoscenza dei gusti delle clienti e al mio interesse per la moda. Magari nel tempo potrebbe anche nascere una vera e propria Linea Cucchi».



Il servizio

Durante la recente emergenza sanitaria, l’attività di Cucchi non si è fermata. Con il supporto dei canali social, infatti, le clienti hanno potuto selezionare articoli e scegliere regali che poi sono stati recapitati a casa. «Ho cercato – spiega Simona Biorci – una soluzione alternativa alla vendita in negozio. Il servizio di consegna a domicilio, tuttora attivo con ogni precauzione necessaria, si è rivelato molto utile per mantenere le relazioni con la clientela».



CUCCHI PELLETTERIA

via Cairoli 37

15076 Ovada

tel. 0143 86462

pelletteriacucchi@gmail.com