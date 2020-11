L’esperienza del Gruppo Bonino e CNOSFAP

CNOS-FAP Centro di Formazione Professionale Salesiana si impegna da anni nella valorizzazione e nella crescita personale e formativa di ragazzi che iniziano ad approcciarsi, per la prima volta, al mondo del lavoro.

Un intento reso possibile nel tempo grazie alla proficua e fruttuosa collaborazione con alcune tra le più importanti realtà imprenditoriali del territorio. Consolidata la partnership pluriennale con il Gruppo Bonino, azienda oggi più che mai proiettata sulle tecnologie 4.0, è emersa la necessità di investire sui giovani per il futuro, perché questi siano in grado di affrontare le sfide di un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

Bonino Group opera a livello internazionale nella progettazione e costruzione di sistemi automatici di orientamento e controllo per linee di produzione a bassa, media e alta cadenza e in ogni tipo di settore merceologico e tipologia di mercato.

Da almeno dieci anni accoglie, in stage curriculare, giovani risorse e da tre anni aderisce al modello di formazione professionale duale, un’alternanza strutturata tra scuola e lavoro che vede il centro di formazione, sul settore tecnico, in continuo monitoraggio delle competenze acquisite in impresa.

Il rapporto duale si è quindi declinato, con il Gruppo Bonino, nella stipula di sei contratti di Apprendistato di primo livello, finalizzati al conseguimento di una qualifica (percorso della durata di tre anni) o di un diploma professionale (percorso della durata di quattro anni).

In entrambe le tipologie di percorso si prevede che l’allievo frequenti, per l’intero anno scolastico, due giorni alla settimana a scuola e i restanti tre giorni presso l’azienda interessata, per un totale di 1000 ore di formazione.

La partnership con il Gruppo, avviata grazie all’impulso dell’Amministratore Delegato Stefano Arnaldo, non si è limitata alla co-progettazione di percorsi formativi in apprendistato duale, ma ha espresso il suo plus metodologico nella consulenza tecnica prestata da Angelo Dragonetti, responsabile della produzione HI- SPEED division.

Dal 2018 collabora infatti con CNOSFAP all’interno del laboratorio meccanico, mettendo a disposizione dei giovani allievi la sua competenza, la sua visione creativa e lungimirante e le capacità di coaching aziendale proprie di un tecnico di lunga esperienza.

L’alleanza educativa tra formazione professionale e azienda si esprime in tutta la sua potenzialità innalzando la qualità delle competenze offerte dal Centro e, grazie alla condivisione di questo obiettivo con le imprese, arricchisce il territorio di risorse specializzate.