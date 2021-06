“Il mio Comune è digitale”, con BBBell il futuro è ora

BBBell, azienda torinese leader nel Nord Ovest nel settore delle telecomunicazioni wireless e fibra, è lieta di invitare alla presentazione del progetto “Il mio Comune è digitale” volto ad accelerare il processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni - Comuni, Unioni Montane, Unioni Collinari, Scuole, Multiutility, Enti a partecipazione pubblica.

La presentazione, durante la quale verranno illustrate le caratteristiche del progetto e gli investimenti effettuati, avverrà

martedì 22 giugno 2021 alle ore 11 in diretta streaming su piattaforma Zoom

All’incontro prenderanno parte: Simone Bigotti (amministratore delegato BBBell) e Mauro Prino (sindaco di Piobesi d’Alba e referente Unione Colline del Riddone). Modera Gianluca Forno, sindaco di Baldichieri d’Asti e vice presidente Anci Piemonte con deleghe a Piccoli Comuni e Unioni di Comuni.

Per accedere alla piattaforma Zoom cliccare qui (password: 965487). Per accessi da desktop è sufficiente seguire il link riportato e digitare la password. Per accessi da mobile è necessario scaricare l’applicazione Zoom sul proprio dispositivo, quindi seguire il link di accesso e inserire la password.