Diventa magazziniere in Amazon, invia la tua candidatura ed entra nella squadra!

Stai cercando lavoro? Vuoi diventare magazziniere? Ti piacerebbe lavorare in una delle più importanti società di logistica al mondo? Questo è l’annuncio che fa per te!

In pochi minuti potresti cambiare il tuo futuro: inserisci il tuo Curriculum Vitae e candidati subito.



L’Agenzia Adecco, agenzia leader nel settore, cerca una figura per la sede Amazon di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. La figura professionale è quella di addetto al magazzino. Sei una persona dinamica? Ti piace organizzare e gestire la logistica?



PROPONI LA TUA CANDIDATURA

Il settore della logistica è il cuore pulsante di un’azienda. E’ lì che tutto si muove: dagli ordini, all’arrivo del materiale, all’organizzazione della merce.

STIMO ASPETTANDO SOLO TE

L’addetto alla logistica vive dentro il cuore pulsante di un’azienda. Potresti essere tu a fare la differenza: gestire, stoccare, sistemare, archiviare, se ami che ogni cosa sia al suo posto, allora sei quello giusto! Sei maggiorenne? Conosci la lingua italiana? Indica all’interno della tua candidatura il tuo livello di conoscenza (se non sei madrelingua), e rispondi a questo annuncio senza pensarci due volte.

LE TUE CARATTERISTICHE PARLANO DI TE

Hai mai pensato a quali potrebbero essere le caratteristiche adatte per diventare magazziniere? Gestione, organizzazione, lavoro di squadra, sono tutte caratteristiche fondamentali per un magazziniere.

SEI DISPONIBILE PER UN ORARIO FLESSIBILE?

Adesso parlaci di te: sei automunito? Che tipo di orario sei disposto a fare? Abiti lontano? Hai voglia di lavorare anche in orari notturni o a rotazioni turnarie? Hai capacità organizzative e adattività al lavoro in squadra? Se hai risposto sì, allora è ciò che fa per te. Mettiti alla prova e non te ne pentirai.

LE TUE MANSIONI

Se sei ancora indeciso sul fatto che questa sia o meno la scelta giusta da fare, e vuoi sapere più precisamente quali potranno essere le mansioni che ti verranno richieste all’interno del team di Amazon, eccone alcune:

Ricezione della merce e stoccaggio all’interno del magazzino;

Ricezione della merce e stoccaggio all’interno del magazzino; Smistamento della merce;

Smistamento della merce; Prelievo e scansione degli ordini con l´ausilio di uno scanner;

Prelievo e scansione degli ordini con l´ausilio di uno scanner; Imballaggio e spedizione degli ordini dei clienti;

Imballaggio e spedizione degli ordini dei clienti; Capacità di risoluzione degli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti;

Capacità di risoluzione degli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti; Disponibilità a lavorare su turni oppure su fascia fissa notturna o pomeridiana;

Disponibilità a lavorare su turni oppure su fascia fissa notturna o pomeridiana; Puntualità;

Puntualità; Precisione e attenzione in ogni fase.

Fidati di questa opportunità, in pochi minuti potresti cambiare il corso del tuo futuro: un nuovo lavoro, nuove opportunità e nuove conoscenze. Inserisci la tua candidatura e vai incontro al tuo futuro.