Basko apre un nuovo supermercato a Villalvernia

Apre giovedì 22 luglio il nuovo punto vendita Basko di Villalvernia, in via Domenico Carbone 4. Si tratta del quarto supermercato dell’insegna del Gruppo Sogegross presente nella provincia di Alessandria (dopo quelli di Alessandria Marengo Retail Park, Arquata Scrivia e Silvano d’Orba), e del 58° di tutta la rete di vendita Basko.

Situato in una location strategica, sulla strada provinciale che unisce Serravalle e Tortona, il nuovo Basko è facilmente raggiungibile anche da Pozzolo Formigaro e Novi Ligure.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura che avviene in un’area di grande interesse per la nostra insegna - afferma Giovanni D’Alessandro, direttore generale Basko. – E siamo felici di avviare questo nuovo progetto in un momento di ripartenza dopo il periodo di emergenza che tutti abbiamo vissuto. La nostra attività non si è mai fermata e, anche con questa apertura firmata Basko, il Gruppo Sogegross sta mantenendo fede al piano di sviluppo e investimenti pluriennali. Ciò significa soprattutto presidio del territorio e nuovi posti di lavoro nelle aree dove siamo presenti”.

Il punto vendita Basko di Villalvernia impiegherà 35 persone, entrate in azienda tempo prima per un’approfondita fase di formazione.

“Il nuovo supermercato sarà ancora una volta molto rappresentativo della proposta Basko, sia per la proposta commerciale, il cui tratto distintivo è senza dubbio la grande qualità dei prodotti freschi e la rilevanza data ai prodotti del territorio - prosegue D’Alessandro - sia per il format di negozio che fa di Basko un punto vendita funzionale e moderno, sia negli allestimenti che nei servizi offerti alla clientela”.

Il nuovo supermercato è sviluppato infatti seguendo il nuovo format già applicato con successo a partire dall’Ipermercato di Alessandria (Marengo Retail Park), inaugurato nel 2018, e riproposto nelle ultime aperture e importanti ristrutturazioni della rete Basko. Accanto alle strutture in ferro tipiche dei mercati di una volta, sono presenti attrezzature moderne e supporti di vendita all’avanguardia. Grande attenzione all’eco-sostenibilità (grazie a luci a led e frigoriferi con basse emissioni Co2 per il rispetto dell’ambiente).

Il punto vendita, che si estende su una superficie di vendita di circa 1.300 mq, conta oltre 15.000 referenze in assortimento. Sono presenti tutti i reparti “freschissimi”: macelleria (anche take-away), gastronomia (presenti anche i prodotti take-away), ortofrutta (con una ricca selezione di prodotti del territorio), pescheria (con la vendita, ogni giorno, di solo pesce fresco). Il reparto panetteria propone pane fresco sfornato ogni giorno nel laboratorio interno al punto di vendita e pasticceria (banco assistito e self-service). Ampio spazio dedicato all’assortimento salutistico e benessere con articoli per intolleranze alimentari (senza glutine), prodotti bio e integratori. È presente una cantina con una vastissima selezione di vini da enoteca locali e da tutto il territorio nazionale.

All’interno del supermercato è previsto un “percorso cortesia” e una cassa dedicata alle persone con difficoltà motorie, persone anziane, future mamme. Il punto vendita dispone di ampio parcheggio con circa 140 posti auto ed è aperto da lunedì a domenica dalle 8 alle 20.

Dal giorno dell’apertura fino a domenica 25 luglio un simpatico omaggio (fino ad esaurimento scorte) per tutti i clienti e tante sorprese. Inoltre, è attivo un concorso a premi cui è possibile registrare tramite questo sito e sono attive molte altre promozioni.