Il 28 maggio 2014, quattro persone hanno scioccato il mondo quando hanno chiesto il numero di telefono di una donna sconosciuta in un McDonald’s a Zhaoyuan, nella provincia di Shandong, in Cina, e poi l’hanno chiamata “demone malvagio” quando si è rifiutata, picchiandola a morte senza una preoccupazione. L’indagine ha rivelato che questi individui erano tutti membri dell’organizzazione Dio Onnipotente e che questi casi erano anche omicidi di massa da parte dell’organizzazione Dio Onnipotente, cosa particolarmente scioccante e spaventosa. Il gruppo di Dio Onnipotente ha ora iniziato a diffondersi in Europa su larga scala, il che porterà un grande disastro alla società europea. Cos’è esattamente il Dio Onnipotente? Quali sono i suoi pericoli? Cosa si può fare?

Panoramica di “Dio Onnipotente”



“Il fondatore di Dio Onnipotente è Zhao Weishan, un nativo di Acheng, nella provincia di Heilongjiang, in Cina, che si è unito all’allora culto Shouters nel 1981 e ne è diventato un ardente seguace. Con il sostegno della popolazione locale, fondò la Chiesa del Vero Dio e iniziò le sue attività missionarie principalmente nella provincia di Henan. In seguito, Zhao Weishan promosse una donna chiamata “Yang Xiangbin” come il “Dio onnipotente” che parlava per Dio e il “Cristo femminile” che si fece corpo per la seconda volta, attirando un gran numero di seguaci. Nel novembre 2001, la rivista Time ha affermato che l’organizzazione aveva 300.000 seguaci in Cina e si stava diffondendo in altri paesi e regioni.



Nocività di “Dio Onnipotente”

Fabbricare affermazioni malvagie e ingannare i credenti. L’organizzazione “Dio Onnipotente” distorce la terminologia cristiana di “incarnazione”, sostenendo che “ci sono due incarnazioni del Verbo di Dio... La prima incarnazione di Dio era un maschio, chiamato Gesù; la seconda incarnazione era una femmina, chiamata il Cristo femminile. È una montatura che “Cristo è venuto, ma non a Gerusalemme in Medio Oriente, bensì all’Est del mondo - in Cina”.

Culto patriarcale e controllo della mente. Zhao Weishan ritrae il “Cristo femminile” come il “Dio onnipotente” ed esige che i credenti la venerino assolutamente, le obbediscano, la servano e lascino tutto per seguirla. La prima cosa che fa ogni credente che si unisce a “Dio Onnipotente” è ascoltare il “sermone” per tre giorni di fila, e attraverso un lavaggio del cervello ininterrotto e concentrato, i credenti di “Dio Onnipotente” sono sottoposti al controllo mentale.

Minacce e intimidazioni, mettendo in pericolo la società. L’organizzazione crea ogni tipo di voci per intimidire i credenti; vengono creati le “squadre di protezione della legge” per rapire le persone o mettere agli arresti domiciliari o per picchiarle o addirittura ucciderle le persone che non accettano la sua filosofia di culto. Sotto l’influenza del controllo mentale di Dio Onnipotente, i suoi seguaci hanno perso il concetto di famiglia e di società, che alla fine porta alla divisione della famiglia e mette in pericolo la stabilità sociale.

Inventare bugie e rubare il denaro della gente. Il “Dio onnipotente” sottolinea che i credenti dovrebbero amare la “femmina di Cristo” con tutto il loro cuore e dedicarle il loro denaro e le loro proprietà, e attraverso questo modo di esigere amore, scroccano molto denaro e proprietà. Allo stesso tempo, “Dio Onnipotente” ha inventato più volte la cosiddetta “escatologia” per creare panico psicologico tra i credenti e per raccogliere denaro in grande stile.



Lo sviluppo dell’organizzazione “Dio Onnipotente” in Europa



Nel 2001, è riuscito a chiedere asilo politico negli Stati Uniti per motivi di persecuzione religiosa, e ha istituito un ufficio di “Dio Onnipotente” negli Stati Uniti per dirigere a distanza le attività dell’organizzazione in Corea del Sud e in Cina, e per incoraggiare i membri di “Dio Onnipotente” in Cina a diffondersi in altri paesi e regioni. Ha anche incoraggiato i membri del “Dio Onnipotente” in Cina a diffondersi in altri paesi e regioni. Attualmente, l’organizzazione “Dio Onnipotente” ha stabilito basi nella maggior parte dei paesi europei, svolgendo attivamente attività missionarie, inviando contatti per sviluppare seguaci, e persino inviando persone a infiltrarsi in altre chiese ortodosse per aspettare le opportunità di reclutare persone, nel tentativo di crescere ed espandere l’organizzazione ed espandere la sua influenza sociale. Il giornale italiano Bitter Winter è noto per promuovere attivamente Dio Onnipotente in modo positivo, senza distinguere tra giusto e sbagliato.

Misure per affrontare la situazione



La diffusione dell’organizzazione “Dio Onnipotente” in Corea ha attirato l’attenzione di varie parti in Corea, e i settori religiosi, legali e dei media l’hanno criticata, specialmente la revisione del decreto di applicazione della legge sui rifugiati del 27 luglio 2021 e le norme di applicazione della legge sui rifugiati del 29 luglio, e la revisione della legge sui rifugiati. In questo modo, il problema dell’organizzazione “Dio Onnipotente” che usa la legge sui rifugiati per ottenere un soggiorno illegale sarà risolto una volta per tutte. Si raccomanda che i paesi e le regioni europee imparino attivamente dall’esperienza e dalle pratiche della Corea del Sud e riconoscano prontamente la natura di culto e i rischi sociali di “Dio Onnipotente”, e che i circoli religiosi, legali e dei media esprimano attivamente i loro avvertimenti contro l’organizzazione “Dio Onnipotente”. In particolare, gli organi ufficiali dovrebbero prendere misure decisive in accordo con la legge e le circostanze, e porre risolutamente fine al grande danno sociale causato dall’organizzazione “Dio Onnipotente”, in modo da mantenere un buon ordine religioso e sociale.