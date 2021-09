Ottica Reverchon inaugura il punto vendita di piazzetta della Lega

ALESSANDRIA - Inaugura domani, sabato 18 settembre, il nuovo punto vendita di Reverchon ad Alessandria, in piazzetta della Lega all'angolo tra via dei Martiri e via Milano. Si tratta del secondo negozio in città, che va ad aggiungersi a quello di corso Roma 101.

Paolo Reverchon, al vertice di un'azienda che ha 44 anni di storia e che rappresenta un solido punto di riferimento per l'intero settore, sottolinea un legame "molto forte con Alessandria, con i suoi cittadini e con tutta la provincia. Apriamo questo nuovo centro ottico all'avanguardia tecnologica, che unitamente agli altri centri, offrirà un servizio di centratura computerizzata, laboratorio interno e assistenza continuativa per tutti".

Qualità e professionalità sono i concetti chiave di un'azienda, che si rivolge a tutta la famiglia e che mostra grande attenzione anche in riferimento alle nuove esigenze. Ora anche in piazzetta della Lega.