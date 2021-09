Villa Sorriso, comunità socio assistenziale per disabili

Sarà inaugurata mercoledì prossimo alle 11 la nuova struttura residenziale socio-assistenziale per disabili “Villa Sorriso”, sita in via Campi 51 ad Alessandria, realizzata dalla società COMDIS SRL secondo gli standard strutturali e di sicurezza previsti dalla normativa regionale e nazionale, comprendente un nucleo con dieci posto letto più due di pronta accoglienza.

La residenza occupa una superficie di 480 mq e, disposta su un unico piano privo di barriere architettoniche, offre camere a due posti letto, tutte con bagni attrezzati e assistiti. Sono presenti spazi collettivi, dalla sala da pranzo ai laboratori, dall’ambulatorio al soggiorno alle aree polifunzionali, individuali, di servizio e l’area verde mantenendo un contesto abitativo familiare. Questi sono stati realizzati per rendere agevoli percorsi di fruibilità a persone con deficit motori e sensoriali.

La residenza è dotata di ampio spazio verde completamente recintato e attrezzato sia per le attività ludiche che per attività educative previste, che per occasioni di risolidarizzazione aperte al territorio. Sia all’interno che nello spazio esterno adiacente alla struttura vi sono ampie aree di parcheggio.

La Residenza “Villa Sorriso” è una comunità socio assistenziale per persone con disabilità comportamentale e pluridisabilità; garantisce il funzionamento 365 giorni all’anno, 24 ore su 24; è gestita dalla proprietà con una equipe multiprofessionale e multidisciplinare; dispone di un ampio locale centrale per soggiorno e attività atte a creare aggregazione e condivisione di tutte le azioni interne alla residenza; è presente un locale laboratorio, locale ristorazione e corridoi per le camere residenziali.

Il servizio offre attività, interventi e prestazioni tra cui il ciclo completo di assistenza alla persona per il supporto tecnico-assistenziale, sanitario, medico-infermieristico, per il sostegno nelle prassi quotidiane di vita, per il mantenimento, recupero, miglioramento delle residue o latenti abilità funzionali e di autonomia personale; tecniche fisioterapiche e di riattivazione motoria, interventi psico-riabilitativi, attività educative, con particolare attenzione alle possibilità di accoglienza finalizzata allo sviluppo di dinamiche relazionali e di affettività, all’inserimento sociale a alle attività integranti, con particolare interazione con il territorio, con valorizzazione delle proposte del volontariato locale.

Le attività strutturate sono connesse alla formazione e pianificazione dei progetti individualizzati degli Ospiti sulla base sia della disabilità presente, sia dell’handicap conseguente, sia in relazione ai profili di abilità e autonomie residue.

Dunque, mercoledì 29 settembre andrà in scena l’evento inaugurale di questa nuova realtà (già attiva da metà giugno) alla presenza delle autorità del settore, dell’amministrazione comunale (peraltro locatore della struttura), con invito esteso alla potenziale utenza, appartenente ad una comunità che di progetti come questo ha veramente necessità.

Villa Sorriso è la risposta, oggi vincente, alla grande richiesta di professionalità, competenza, esperienza ed alta sensibilità di cui le persone prima della patologia hanno bisogno.

VILLA SORRISO - Via Campi 51 Alessandria - Tel. 0131 974803 - Direttore: Manuela Iuliano - Tel. 348 1440323 - mail comdis18@gmail.com - www.villa-sorriso.info