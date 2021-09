Basket, importante accordo con Red Basket Ovada per il settore giovanile

CUSPO e Red Basket Ovada hanno siglato un importante accordo di due anni atto a costruire un settore giovanile che, nel medio-breve termine possa fornire un contributo alla prima squadra nell’inserimento costante di under competitivi anche per i campionati senior. In termini FIP diventerà a tutti gli effetti società satellite dei biancoblu, ma che continuerà ad essere iscritta ai campionati come Red Basket, società presieduta da Andreas Brignoli, ex cestista professionista di serie A (Varese, Pesaro, Udine…) con almeno 25 anni di esperienza nei settori giovanili da allenatore e formatore.

Brignoli è uno degli ideatori e fondatori del progetto “Shooting Team” dedicato esclusivamente a migliorare il tiro libero e MCT (Mente Corpo e Tiro), tutto basato per lo sviluppo dei giocatori nella pallacanestro. Insomma, una garanzia di esperienza e tanta professionalità, dedicata in gran parte ai giovani.

La squadra CUSPO l‘anno scorso ha conquistato la serie D e punta a crescere ancora di più, sia nei numeri sia nei risultati sportivi.

Soddisfazione e tanta voglia di iniziare, da entrambe le parti. Il pensiero del CUSPO è sintetizzato nelle parole del suo Segretario Generale: “Considero la collaborazione con Red Basket – dice Alessio Giacomini – importante per lo sviluppo della nostra realtà che, come per tutti gli sport da noi praticati, cerca partner e sinergie di sviluppo sul territorio. Il settore giovanile affidato alle mani esperte di Andreas Brignoli e della sua Società può solo che essere un fiore all’occhiello della nostra proposta, così come credo che i ragazzi della Red Basket possano avere in noi un partner interessante per giocare in prima squadra e, se sceglieranno l’Ateneo del Piemonte Orientale, partecipare con noi ai Campionati Nazionali Universitari. Entrambe le società hanno progettualità e visione comune scaturite da un gentleman agreement molto pragmatico in un ambiente dove a volte si predilige il chiacchiericcio alla sostanza delle cose.”

“La collaborazione con il CUSPO è per noi sinonimo di ripartenza con obiettivi sempre più importanti, – afferma Andreas Brignoli, Presidente del Red Basket Ovada – abbiamo parlato, ci siamo conosciuti e le nostre sinergie sono state automatiche. La Red Basket Ovada ha nei giovani la sua mission e crescere avendo il progetto CUSPO come stimolo non può che essere energia positiva!”.