Apre la nuova stazione di rifornimento #iovadoametano per tutti i motori del futuro

La stazione di rifornimento #iovadoametano di Arquata Scrivia (AL), posizionata nell’immediata vicinanza dell’uscita del casello autostradale A7, rafforza l’offerta di servizi per la mobilità sostenibile a gas naturale gassoso e liquido, favorendo la transizione verso una mobilità sempre più green per tutto il traffico leggero e pesante.

La stazione di Snam4Mobility, società attiva nella mobilità sostenibile, erogherà carburanti alternativi ed ecologici tra i quali il biometano allo stato liquido (Bio-LNG) e gassoso (Bio-CNG), proveniente dall’impianto Snam di Tortona, in provincia di Alessandria, e ricavato a partire da rifiuti organici (FORSU). Il biometano, che sarà disponibile presso la stazione nei prossimi mesi, è una fonte rinnovabile fondamentale per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti.

Inoltre, la stazione permetterà di fare rifornimento H24 in modalità completamente autonoma, grazie al self-service.

Snam4Mobility, società controllata al 100% da Snam, fornisce servizi integrati per una mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, Snam4Mobility realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (CNG e bio-CNG) per automobili e liquefatto (LNG e bio-LNG) e idrogeno per i trasporti pesanti.

Il distributore è gestito da Goldengas, capofila di un gruppo di 11 imprese, operanti in settori differenti e vanta un’ottima esperienza nella realizzazione e fornitura di impianti di GNL; progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti per impieghi industriali, civili, per l’autotrazione e vendita del prodotto GNL.