Separazioni e divorzi in tempi di pandemia

Lo studio legale Ruffinotti&Partners – fondato a Roma nel 2012 - rappresenta un prezioso punto di riferimento anche per Alessandria, città di origine dell'avvocato Matteo Ruffinotti, con la quale è stato mantenuto nel corso degli anni un legame profondo e sincero.

Avvocato Ruffinotti, nel corso delle nostre precedenti conversazioni è emerso che in questo periodo l'attività principale dello studio è legata al diritto di famiglia. Per quale motivo?

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un aumento considerevole del numero delle separazioni e dei divorzi. Il nostro intervento si è reso necessario per cercare di soddisfare esigenze che sono specifiche e sempre più frequenti.

Ha inciso, a suo parere, il cosiddetto 'effetto lockdown'?

La pandemia ha sicuramente svolto un ruolo determinante. Fin dalla prima fase, per esempio, quella della primavera 2020, abbiamo potenziato tutte le nostre piattaforme on line per garantire le necessarie consulenze.

Quali sono, alla luce della sua esperienza, le ragioni che hanno determinato questo incremento?

In base ai racconti e alle testimonianze dei miei assistiti è emerso in maniera evidente che la convivenza forzata si è rivelata deleteria, andando a rompere tutta una serie di equilibri che si erano consolidati negli anni. Eliminando, di fatto, le valvole di sfogo all'interno di una coppia.

La presenza di figli ha inciso?

Assolutamente sì, specialmente se si parla di figli in età scolastica. La didattica a distanza ha contribuito in maniera sensibile ad amplificare questa problematica.

A livello personale, che cosa l'ha colpita maggiormente di questa nuova tendenza?

Il fatto che non solo siano aumentate separazioni e divorzi in termini di numeri assoluti, ma che sia cresciuta anche l'età anagrafica delle persone interessate.

L'impegno dello studio Ruffinotti&Partners, però, non è limitato solo al diritto di famiglia, vero?

Il nostro studio legale dispone di un team di avvocati e di consulenti con specifica preparazione nelle varie materie giuridiche, in grado di garantire risposte efficaci e puntuali, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee fin dal primo colloquio. Grazie ai nostri collaboratori, ci occupiamo di contenzioso bancario, di diritto del lavoro, di risarcimento danni da sinistro stradale, di responsabilità medica. E abbiamo anche assistiti in ambito penale.