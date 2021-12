“Natale ai Giardini” : Natale di Luce

Continua fino a giovedì 6 gennaio 2022 l’iniziativa “Natale ai Giardini”, pensata e ideata da Confesercenti su sollecitazione del Comune di Alessandria, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Camera di Commercio di Alessandria e di Amag.

Un vero e proprio lavoro di squadra, che vede coinvolta, sabato 18 dicembre dalla 17.15 Solidal per la Ricerca, fondazione impegnata in un percorso di divulgazione della donazione a sostegno della ricerca. ”Abbiamo detto spesso che le grandi scoperte esistono grazie alla ricerca, ma anche i piccoli passi sono spesso importanti nel percorso verso il miglioramento della qualità di vita per i pazienti e lo sviluppo di nuove cure”, dichiara Antonio Maconi, presidente Fondazione Solidal.

Un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e al suo presidente Notaio Luciano Mariano per il contributo concesso, che ha permesso la realizzazione di questo progetto di marketing urbano.

Lunedì 20 alle ore 18 irresistibile partecipazione di Gelindo, che si concederà al pubblico per foto e selfie.

“Essendo negli auspici dell’amministrazione comunale procedere con una serie di iniziative volte al recupero e alla riqualificazione complessiva dell’area, Confesercenti continua ad animare i giardini con un ricco programma di animazione e con il divertente Contest fotografico. Suggestivi articoli da regalo nelle casette, ruota panoramica, allestimenti luminosi, animazione per i più piccoli che ci fanno calare nella magica atmosfera natalizia”, commentano Michela Mandrino e Manuela Ulandi di Confesercenti.

Gli eventi in calendario