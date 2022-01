Ai sensi degli artt. 48 e seguenti dello Statuto, è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Alessandria, che si terrà in forma ordinaria con il seguente ordine del giorno:

1) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti effettivi per il quadriennio 2022-2026;

2) approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021.



Saranno ammessi a votare tutti i soci maggiorenni dell’Automobile Club Alessandria che siano regolarmente associati alla data del 10 gennaio 2022 e che mantengono tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria si terrà in prima convocazione giovedì 28 aprile 2022 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione venerdì 29 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sede dell’Automobile Club Alessandria di corso Felice Cavallotti 19.



La Delibera di indizione dell’Assemblea è pubblicata sul sito www.alessandria.aci.it - sezione notizie ed eventi. Copia della documentazione sarà disponibile, per la consultazione presso l’ufficio Segreteria dell’Ente, così come copia degli elenchi dei Soci

Il Presidente

Dott. Carlo Lastrucci