GNV loves… Prenota il prossimo viaggio con gli sconti speciali fino al 40%

Parte oggi l’offerta romantica di GNV, con gli speciali sconti dedicati a San Valentino! Coloro che prenoteranno tra l’11 e il 14 febbraio riceveranno uno sconto fino al 40% su tutte le linee – escluse le Baleari – per i viaggi da febbraio a settembre inclusi.

Basterà scegliere la data e la destinazione e accedere a quest’offerta speciale. GNV è stato il primo operatore ad introdurre sul mercato del mediterraneo dei traghetti dagli elevati standard qualitativi nelle strutture e nei servizi di bordo. Con collegamenti marittimi da e per Sicilia, Sardegna, Spagna, Tunisia, Marocco, Francia e Albania è una delle principali compagnie di navigazione italiane.

Prima compagnia del settore dei traghetti ad ottenere la Biosafety Trust Certification, per la prevenzione e il controllo delle infezioni, GNV si è contraddistinta anche per le precauzioni messe in atto durante la pandemia. La compagnia, infatti, ha subito messo in campo procedure dedicate per la sanificazione e il distanziamento sociale a bordo, nelle biglietterie e negli uffici.

SICILIA

Dall’11 al 14 febbraio, per il San Valentino di GNV, è possibile acquistare con sconti fino al 40% anche i traghetti per la Sicilia. La compagnia di navigazione copre ben cinque tratte da e per l’”isola del sole”. Si viaggia da Civitavecchia, Genova o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

SARDEGNA

La promozione di GNV dedicata alla festa degli innamorati è un’occasione imperdibile, se la prossima estate hai intenzione di regalarti un viaggio in Sardegna. Meta del turismo d’elite, col suo mare smeraldo e la sua sabbia candida attrae anche chi ama le vacanze selvagge, e sogna d’andare alla scoperta di calette deserte e nascoste. Come raggiungere la Sardegna in traghetto? Basta imbarcarsi a Civitavecchia per sbarcare poi ad Olbia (Genova è invece collegata, oltre che ad Olbia, anche a Porto Torres).

MAROCCO

GNV propone una traversata in traghetto da Genova e Tangeri (in sconto fino al 40% dall’11 al 14 febbraio). Ma, chi lo volesse, può viaggiare verso Barcellona e da qui verso la città del Marocco. Grandi Navi veloci intende offrire viaggi confortevoli, e proprio per questo offre una vasta gamma di servizi dedicati (a cominciare dal trasporto di auto e moto, per vivere la propria vacanza o il proprio viaggio di lavoro in completa libertà, senza dover ricorrere ad una vettura a noleggio).

TUNISIA

Meta ambitissima per le vacanze al mare, la Tunisia può essere raggiunta con GNV da Genova, da Civitavecchia o da Palermo (prenotando dall’11 al 14 febbraio, il biglietto costa fino al 40% in meno). Così, si potrà godere della sua cultura, dei suoi sapori, dell’incredibile fascino del deserto o della vivacità delle sue località di mare.

SPAGNA

Salpa a bordo di GNV e scopri Barcellona. Prenotando durante l’offerta di San Valentino il biglietto costa fino al 40% in meno! La città di Barcellona è fra le più frequentate, meta tanto amata dai giovani per il suo mare e soprattutto per la movida è capace di offrire numerose visite culturali.