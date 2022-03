Restyling totale per il punto vendita Euronics Dimo

Da giovedì 17 marzo Dimo Spa è pronta ad accogliere i clienti nel punto vendita Euronics di via Marengo, 64 ad Alessandria, in un negozio completamente rinnovato, caratterizzato dalla prevalenza dei colori bianco e blu.

La superficie totale è di 2.000 metri quadrati con uno staff di 16 addetti alla vendita. Il personale, di consolidata esperienza, è in grado di offrire alla clientela un’elevata assistenza e un servizio professionale “su misura”, da sempre punto distintivo dei negozi Euronics Dimo.

Lo store si presenta con un format di ultima generazione. Al centro del punto vendita è stata inserita una nuova Area Servizi dove i clienti possono ricevere assistenza per ogni esigenza, dal supporto tecnico per i Pc e per i componenti hardware e software, alla sostituzione di schermo e batteria di smartphone, fino ai finanziamenti e alle attivazioni di schede e servizi telefonici. Presso questa postazione i clienti potranno anche ritirare agevolmente i prodotti ordinati on line con il servizio “Prenota & Ritira”.

In ottica green sono stati recuperati il più possibile i materiali preesistenti e per una riduzione dei consumi energetici è stata scelta un’illuminazione totalmente a led. L’illuminazione interna è stata ulteriormente migliorata grazie alla luce naturale delle nuove vetrine a tutta vista che permettono la piena visibilità dell’intero negozio anche dall’esterno.

“Lo storico punto vendita di Alessandria era stato trasferito nel 1989 in via Marengo ed è diventato negli anni un punto di riferimento con un ampio bacino di utenti, sia a livello cittadino che delle aree limitrofe - ha dichiarato Elena Vipiana di Dimo - Abbiamo voluto rinnovare completamente il lay-out e l’estetica sviluppando uno store moderno e funzionale che mette in primo piano il servizio al cliente per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. L’attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico saranno fattori sempre più centrali per negozi deli futuro.”