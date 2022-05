Il servizio gratuito di verifica bollette luce e gas

Con i recenti aumenti della materia, oggi è praticamente impossibile trovare contratti di luce e gas davvero convenienti. Le proposte commerciali che dicono il contrario sono spesso frutto di ragionamenti poco trasparenti e propongono vantaggi limitati nel tempo. Eppure le telefonate dei call center sono diventate sempre più pressanti.

Anche in un periodo storico molto complesso come quello che stiamo vivendo in questi mesi e in un contesto mondiale di aumento significativo dei prezzi di gran parte delle materie, gas in primis, Energica ha preferito, come sempre, puntare sulla chiarezza e sulla trasparenza, cercando di proporre servizi e prodotti in grado di contenere il caro bollette.

“Non garantiamo miracoli ma soluzioni su misura e metodi di pagamento agevolati: solo negli ultimi mesi abbiamo triplicato la quantità di rateizzazioni concesse. Molti clienti, famiglie e imprese, possono già oggi testimoniare che preferiamo rinunciare in tutta onestà ad un contratto se non siamo in grado di offrire condizioni economiche migliori. Così facendo ci siamo meritati la fiducia di tutto il Monferrato e oltre” dicono dall’Azienda.

Ma non è tutto, perché questa filosofia aziendale improntata sulla trasparenza delle informazioni è diventata di fatto un vero e proprio servizio al cittadino.

Proprio in questi giorni infatti è stato lanciato il servizio “Energica Help”, che mette a disposizione di tutti, clienti e non, gli sportelli dedicati al servizio clienti per consentire a chiunque di:

verificare gli importi delle bollette di luce e gas, di Energica e di altre compagnie

capire se ci sono reali possibilità di miglioramento contrattuale

giudicare le offerte anche di altri operatori fatte ai cittadini del territorio

dare a tutti gli strumenti necessari per decidere la soluzione migliore per la propria situazione



“Energica Help è un servizio completamente gratuito che vogliamo offrire in un momento in cui è doveroso sostenere l'economia famigliare”.

Maggiori informazioni al numero 800.84.50.74 oppure direttamente presso gli sportelli di via G.A. Morano 1/C a Casale Monferrato.