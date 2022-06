Il Gruppo Airone Seafood, una marcia in più anche nella grande distribuzione

Il tonno è un alimento sano e completo. Protagonista indiscusso sulle tavole degli italiani grazie anche alla presenza di prodotti di marca sugli scaffali del supermercato.

Il Gruppo Airone Seafood opera nel settore ittico e delle conserve da oltre venticinque anni. Dal 1994 Airone opera tra la Costa D’Avorio (in particolare sul porto di Abidjan) e la sua sede italiana di Reggio Emilia. Abidjan è il più grande porto dell’Africa occidentale dove il Gruppo Airone Seafood opera da molti anni producendo tonno in conserva, con focus particolare anche, nel mercato delle private label.

La qualità è la prima garanzia dei prodotti a marchio Airone Seafood. Il tonno, infatti, viene lavorato direttamente sul luogo di pesca ed esclusivamente da pesce intero di provenienza Oceano Atlantico. Il Gruppo Airone Seafood è da sempre attento a mantenere alto lo standard qualitativo con controlli sistematici su tutta la linea produttiva.

Airone può così contare sulle più prestigiose certificazioni: Friend of the Sea, che è un progetto della World Sustainability Organization ed è lo standard di certificazione leader per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino; e il Marine Stewardship Council (MSC) che stabilisce precisi criteri di controllo all’interno di uno standard mondiale per fermare la caccia, l’uccisione e la gestione delle reti sui delfini (reti anti-circuizione).

Sergio Tommasini, CEO di Airone Seafood: “Potete trovare la qualità del mondo Airone nella grande distribuzione organizzata (GDO). Dagli scaffali dei piccoli ai grandi supermercati è possibile riconoscere, trovare e scegliere i nostri prodotti, in diversi formati, dalla confezione singola al formato famiglia. I prodotti Airone si adattano ad ogni stile di vita e a tutte le preferenze dei consumatori”.

Il mercato della GDO è in continua evoluzione, e Airone Seafood ha messo a disposizione dei propri clienti il proprio know-how in materia: “Seguiamo il nostro metodo facendo un primo briefing con il cliente, valutiamo insieme le necessità e le referenze, adattiamo le grafiche alla normativa di legge e lo supportiamo per nuove referenze, richieste e modifiche”.

Nella propria sede di Abidjan Airone Seafood conta oltre 1500 dipendenti e lavora circa 23mila tonnellate di tonno all’anno.

Airone vanta una leadership nella produzione di prodotti private label proprio grazie alla qualità del tonno e all’ampia disponibilità di formati che è in grado di realizzare.

Per rispondere alle richieste delle industrie conserviere, Airone produce loins di tonno. I loins sono dei grossi filetti di tonno precotti, puliti manualmente nel luogo di pesca, imbustati ed immediatamente congelati. Questi filetti possono così arrivare direttamente al luogo di lavorazione ed inscatolamento nelle migliori condizioni possibili: ci sono loins delle specie Yellowfin (Tonno pinne gialle), Skipjack (Tonnetto striato) e Bigeye (Tonno obeso) in buste da 7-8 kg.

Dal luogo della pesca direttamente alla lavorazione e sulle nostre tavole. Il tonno non perde le proprie caratteristiche, anzi risulta essere l’alimento preferito da oltre il 90% dei consumatori. Anche sugli scaffali del supermercato la qualità resta la priorità per il Gruppo Airone Seafood. Da oltre vent’anni.