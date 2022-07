Bugie, veleni, guerra e Covid: gli antidoti al 'West Cost Meeting' di Loano 2022

La disinformazione, diffondendo bugie e veleni “credibili” per confondere l'opinione pubblica (soprattutto in tempo di guerra, ma anche in tempi di pace ci sono state, ci sono, vere agenzie specializzate in menzogne) è sempre esistita, ma certo in tempo di social il problema è esploso in maniera esponenziale. Se poi si è vissuto (e ancora non l’abbiamo superata) una lunga stagione di pandemia, ed ora una di guerra alle porte, la situazione si è decisamente aggravata. E ad aggravarsi è anche la situazione economica, a cominciare dal mercato del lavoro in Italia, a quello degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente.

In questo scenario è sempre più difficile affrontare la realtà, perché il mondo è più complesso è le relazioni più difficili, a volte sembrano “impossibili”. Tecnologia e consumismo consentono alternative alla realtà, ma queste, alla fine, non soddisfano pienamente l’uomo. Dentro di noi c’è una spinta a conoscere e a realizzarsi che può trovare soddisfazione solo in un rapporto sincero con la realtà.

Ci si interrogherà, al “West Coast Meeting Loano 2022”, evento curato dall’associazione Cara Beltà con la collaborazione del Meeting di CL di Rimini, che si svolgerà dal 6 al 10 luglio nei locali del porto turistico di Loano con ospiti di caratura internazionale, se questa ipotesi è vera nei vari ambiti: politica, educazione, cultura, malattia e lavoro.

Ricchissimo il programma, questi titoli, date, orari e interventi:

Mercoledì 6 luglio ore 21: La realtà serve ancora? Comunicazione e social in un mondo che cambia. Intervengono Luigi Ballerini, scrittore per giovani e orientatore; Monica Mondo, autrice e conduttrice TV2000; Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria.



Giovedì 7 luglio ore 18.30: I cristiani sanno ancora sorridere? Flash meet con Michele La Ginestra, attore e regista.

Giovedì 7 luglio ore 21.00: Realtà e desiderio, dialogo con Silvano Petrosino, Docente Teorie della Comunicazione e Antropologia Religiosa e media Università Cattolica del Sacro Cuore.



Venerdì 8 luglio ore 18:30: Presentazione del Meeting di Rimini 2022 “Una passione per l’uomo”, con i musicisti Gianni Fusco e Walter Muto e Andrea Simoncini, Vicepresidente Meeting di Rimini.

Venerdì 8 luglio ore 20:45: Vivere senza paura nell’età dell’incertezza. Interventi di Don Julián Carrón, Docente di Teologia Università Cattolica del Sacro Cuore; Alessandra Gerolin, Curatrice della Mostra; Antonio Polito, Vice Direttore Corriere della Sera.



Sabato 9 luglio ore 18:30: Flash meet di testimonianze su La pace in parti uguali di gioia e di dolore è fatta. Intervengono Riccardo Del Zenero; Manuela Lucchetta; Riccardo Melotti; Luciano Puntieri; Valentina Schipani.

Sabato 9 luglio ore 21: Bivio o ponte? Il presente dell’Europa tra Oriente e Occidente. Intervengono Marco Bentivogli, Sindacalista (in video collegamento); On. Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri (in video collegamento dal G20); Enzo Moavero Milanesi, già Ministro degli Esteri; Padre Grynevich Vyacheslav, Presidente Caritas Ucraina (in video collegamento da Kiev); Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione Sussidiarietà.



Domenica 10 luglio ore 18:30: Economia e lavoro alla prova della guerra. Interventi di Angelo Berlangieri, Presidente Unione Industriali Savona; On. Fausto Bertinotti, Ex Presidente della Camera dei deputati (in video collegamento); Giorgio De Rita, Segretario generale Censis; On. Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione Sussidiarietà.