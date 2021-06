Che fine ha fatto lo psicologo di famiglia?

Riflettevo sul titolo della mia rubrica. “Lo psicologo di famiglia 2.0”

Nasce da una presunzione, ovvero pensare che il malessere psicologico abbia lo stesso valore del malessere fisico e che le conseguenze della sofferenza psichica possano essere impattanti tanto quanto quelle della sofferenza del corpo.

Ma allora se esiste il medico di medicina generale o medico di famiglia, gratuito e garantito al cittadino, perché non può esistere lo psicologo di base o psicologo di famiglia?

In realtà il dilemma esiste già da anni ed è materia di discussione in Parlamento.

La mia allora è una domanda retorica? Essa nasce dalla frustrazione di apprendere che soltanto il 15 giugno 2021 la Camera ha approvato all’unanimità una mozione che impegna il Governo in merito al potenziamento dell'assistenza psicologica pubblica. Tra le proposte, predisporre un nuovo piano nazionale per la salute mentale, garantire l'accesso alle terapie psicologiche e psicoterapeutiche necessarie, assicurare sedute dallo psicologo per i giovani con problemi legati alla pandemia, istituire nell'ambito del SSN degli ambulatori per l'assistenza dei pazienti cosiddetti long covid.

Presentate inoltre presso la sede del Ministero della Salute, alla presenza del Ministro Speranza e dei rappresentanti del Parlamento, le proposte del CNOP – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi - per una adeguata presenza degli Psicologi e dei servizi psicologici nel Servizio Sanitario Nazionale alla luce della revisione prevista dal Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza.

Speranza: “È necessario rafforzare l’assistenza psicologica nel SSN, lo stanziamento di 20 milioni nel decreto sostegni bis è solo un primissimo segnale”.

(fonte CNOP 22.06.21)

Peccato che già a luglio 2020 approdava al Senato la proposta di legge “Istituzione dello psicologo delle cure primarie”. Questa iniziativa auspicava l’inserimento dello psicologo nei servizi di assistenza sanitaria, in affiancamento e/o in stretta collaborazione con i medici della medicina generale.

Durante i mesi di lockdown infatti, a causa delle conseguenze secondarie della pandemia, sempre più cresceva la domanda di assistenza e supporto psicologico da parte dei cittadini. Questo dato evidenziava la necessità di introdurre un servizio psicologico di più facile accesso.

Tolta qualche felice e sporadica iniziativa avviata da aziende sanitarie locali, in Campania in particolare, in Italia nulla di fatto. Si dice che il percorso fosse ancora in “sperimentazione”, lasciato alle autonomie regionali.

In Europa, ovviamente, le politiche di inserimento della figura dello psicologo nel contesto della medicina di base sono state promosse da diversi anni e costituiscono, ormai, realtà consolidate.

Non è finita qui, a fine giugno 2019 sembrava che lo psicologo di famiglia non sarebbe stato soltanto più una figura sperimentale, ma un professionista riconosciuto dalla legge, a disposizione dei cittadini negli ambulatori dei medici di famiglia.

«Mentre al Quirinale Sergio Mattarella riceveva una delegazione del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi per celebrare i trent’anni della Legge 56, che ha regolamentato la professione, il Parlamento italiano approvava un’altra legge, quella che istituisce ufficialmente la figura dello psicologo di famiglia». Ad annunciarlo sempre il CNOP.

«Lo psicologo di famiglia, o per meglio dire lo psicologo nell’ambito delle cure primarie – è una figura che dovrà collaborare con il medico di medicina generale e con il pediatra di libera scelta».

Da parte dei cittadini c’è una forte richiesta di psicologi, ma questa figura è tuttora poco presente nel servizio pubblico.. Per tale motivo – si spera che gran parte di questo bisogno insoddisfatto possa trovare la giusta accoglienza proprio attraverso l’applicazione di questa nuova legge».

(fonte CNOP 24.06.19)

A questo punto una domanda sorge spontanea.

Se in questi due anni i nostri politici avessero realizzato l'importanza delle proposte da loro valutate, saremmo forse riusciti a contenere, almeno in parte, la crescita esponenziale dei disagi psicologici Covid correlati?

Dai dati evidenziati dalla Società Italiana di Psichiatria si delinea il cosiddetto “trauma da pandemia” che si dice potrà lasciare segni fino a trenta mesi, mettendo a rischio un cittadino su tre, in particolare le donne.

Il rischio più diffuso, spiegherebbe il rapporto, è vivere o aver vissuto l’esperienza pandemica in modo traumatico. Si parla di disturbo post traumatico da stress, con l'insorgenza di sintomi cronici o persistenti che vanno da insonnia a incubi e stati d’ansia. Potrebbe soffrirne fino a una persona su tre.

La maggior parte degli studi presi in esame dalla SIP indica che, chi ha superato la malattia avrebbe una maggiore probabilità di sviluppare il disturbo in questione, seguiti dalle famiglie delle vittime e dagli operatori sanitari. Si tratta del 96% dei sopravvissuti al Covid-19.

La situazione è risultata particolarmente gravosa anche tra gli operatori sanitari, con un’incidenza del disturbo post traumatico da stress dal 7,4% al 37,4% con sintomi stimabili da uno a tre anni di distanza. Particolarmente esposti allo stress sono anche coloro che rivestono un ruolo di cura in particolare delle persone anziane, su tutti i figli e i parenti delle persone più fragili.

Vogliamo infine parlare delle rovinose conseguenze della chiusura delle scuole su bambini ed adolescenti, legate in particolare all'isolamento sociale?

Senza entrare nel dettaglio, mi rifaccio al recente studio condotto da stimati neuropsicologi dell'età evolutiva e contenuto in un testo davvero ben fatto “Bambini, adolescenti e Covid 19 – l'impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico”, della Erickson, dove emerge che, durante la pandemia ed il lockdown, l'insorgenza di problematiche comportamentali nei bambini al di sotto dei 6 anni sia aumentata del 65% e del 71% tra i ragazzi compresi tra i 6 ed i 18 anni, con incremento di disagi quali irritabilità, disturbi del sonno e stati d'ansia.

Questi numeri fanno pensare.

Che fine ha fatto lo psicologo di famiglia?

Vediamo adesso le caratteristiche e la storia della psicologia delle cure primarie, lo scenario italiano e le questioni su cui si sta attualmente dibattendo.

1. Lo Psicologo di base e la Psicologia delle cure primarie. Alcune definizioni

In questi mesi, in Italia, è attivo un dibattito sull’introduzione di due figure professionali, lo psicologo delle cure primarie e lo psicologo di base, professionalità che possono essere confuse. Attualmente non esiste un modello e una definizione univoca e condivisa di queste professioni. Nella storia delle proposte di legge e delle sperimentazioni avvenute in Italia, si è assistito al delinearsi di figure differenti per la tipologia e il contesto di intervento.

Ne sono esempi lo “psicologo del territorio” proposto in Campania nel 2013, e l’utilizzo di termini quali “psicologo di base”, “psicologo delle cure primarie”, “psicologo di famiglia”, ecc.

Provando a fare un po’ di chiarezza, lo psicologo delle cure primarie applica le proprie competenze in relazione ai problemi psichici dei pazienti e dei loro familiari nel corso della vita, operando attraverso diverse modalità di cooperazione con il medico e le altre figure specialistiche della sanità.

In questo senso, collabora con il medico di base in un contesto diverso rispetto a quello ambulatoriale, ricevendo i pazienti nella stessa struttura dove opera il medico, ma in uno spazio indipendente.

Lavora sia tramite gli invii che arrivano da parte del medico di base, sia per richiesta spontanea dei pazienti.

Il suo compito è attivare una presa in carico tempestiva tramite un’assistenza psicologica di primo livello e, quando necessario, procedere con un invio per un’ulteriore consultazione, di tipo psicologico o psichiatrico (invio a cure secondarie e terziarie). Al contrario, lo psicologo di base (anche detto psicologo di famiglia) è uno psicologo delle cure primarie che utilizza uno solo dei possibili modelli di cooperazione con il medico, nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base.

Quest'ultimo opera in affiancamento al medico di medicina generale o anche ai pediatri durante le ore di ambulatorio, nella stessa stanza.

Per come era stato definito nel 2013, lo psicologo del territorio dovrebbe invece essere inserito in una rete di servizi sociali (e non sanitari), usufruendo di finanziamenti erogati dai comuni. Questa professione non avrebbe contatti con i medici di base, bensì con i comuni e i servizi sociali già operativi sul territorio.

2. Cenni storici sulla salute psicologica nell’assistenza sanitaria di base

Il termine “cure primarie” si riferisce al servizio svolto dai professionisti della salute che operano come principali referenti dell’assistenza sanitaria locale per una prima consultazione, medica e non.

In Italia questo servizio trova identificazione nella figura del medico di base, anche detto “medico di famiglia” o “medico generico”. Nelle sue responsabilità attuali, egli valuta la natura del problema portato dal paziente e può decidere di inviare quest'ultimo ad altri servizi specialistici, attivando così l’accesso alle cure secondarie e terziarie.

La formulazione attuale dei requisiti dell’assistenza sanitaria di base risale al 1978, quando durante la Conferenza Internazionale sull’Assistenza Sanitaria Primaria tenutasi ad Alma Ata venne espressa l’urgente necessità di un’azione comune e internazionale per proteggere e promuovere la salute delle persone.

In questa circostanza, fu quindi stabilito l’obiettivo di una “salute per tutti” da conseguire entro l’anno 2000, e definite le caratteristiche delle cure primarie all’interno di un documento ufficiale, la Dichiarazione di Alma Ata.

Secondo la Dichiarazione, poiché l’assistenza sanitaria di base rappresenta il primo passaggio attraverso cui le persone entrano in contatto con il più ampio Sistema Sanitario Nazionale, essa dovrebbe essere universale e accessibile a tutti (individui, famiglie e comunità), nonché fondata su strumenti e metodi validi e scientifici.

Nel 2012, l’APA ha convocato l’Inter-Organizational Work Group on Competencies for Primary Care Psychology Practice, un gruppo di lavoro che ha individuato le competenze necessarie per la pratica psicologica nell’assistenza sanitaria primaria.

L’obiettivo dei lavori era fornire delle linee guida per le aziende sanitarie e per i professionisti interessati a formarsi e lavorare nel settore delle cure primarie.

Nel 2013 l’OMS ha invece pubblicato l’European Mental Health Action Plan 2013-2020 (EMHAP), un piano d’azione che proponeva iniziative integrate e obiettivi per promuovere e migliorare benessere e salute mentale in Europa.

Il piano d’azione riconosceva il ruolo fondamentale della salute mentale ai fini della realizzazione della “salute per tutti” auspicata nel 2000 e definiva sette principi:

pari opportunità per tutti (soprattutto persone più vulnerabili e/o a rischio) di ottenere benessere mentale per tutto l’arco della vita;

(soprattutto persone più vulnerabili e/o a rischio) di ottenere benessere mentale per tutto l’arco della vita; riconoscere, proteggere e promuovere i diritti umani delle persone con problemi di salute mentale;

delle persone con problemi di salute mentale; servizi di salute mentale accessibili, competenti, convenienti e disponibili in base alle necessità della comunità;

competenti, convenienti e disponibili in base alle necessità della comunità; formulare trattamenti e terapie rispettose delle persone, sicure ed efficaci;

rispettose delle persone, sicure ed efficaci; fornire valida assistenza per promuovere la salute sia fisica che mentale per tutti;

per promuovere la salute sia fisica che mentale per tutti; lavoro di rete e collaborazione tra servizi di salute mentale e altri settori;

tra servizi di salute mentale e altri settori; promuovere governance ed erogare i servizi sulla base di informazioni e conoscenze attendibili.

Come emerge dagli obiettivi dell’EMHAP e dai contributi sul tema, gli obiettivi di una psicologia delle cure primarie è promuovere salute e benessere psicologico, prevenire il disagio, migliorare la qualità della vita e della cura e garantire una presa in carico integrata e accessibile per tutti in una prospettiva life time, capace di accogliere le richieste delle persone in tutto l’arco della loro vita.

Un esempio è rappresentato dall’Olanda, in cui lo psicologo delle cure primarie è una figura professionale che segue una formazione specifica ed è ufficialmente operativo nel contesto sanitario.

Nelle iniziative e nei lavori europei e statunitensi, dunque, le cure primarie sono considerate un contesto adatto per un primo intervento dello psicologo su forme di disagio psicologico primario (di lieve e moderata intensità) ma anche secondario, ossia concomitante allo sviluppo di patologie organiche.

3. La situazione in Italia

In Italia le attività dello psicologo rientrano ancora nell’ambito dei servizi secondari e terziari. Ciò implica che spesso sia il solo medico di base a valutare, per primo, la presenza di una problematica psicologica nelle richieste del paziente.

Un primo tentativo di istituire la figura dello psicologo di base è stato sperimentato nel 2000 dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università La Sapienza di Roma, che ha organizzato i tirocini degli specializzandi all’interno di alcuni studi medici.

Le attività svolte dagli specializzandi consistevano in:

osservazione delle richieste e della relazione medico-paziente;

delle richieste e della relazione medico-paziente; inquadramento psicosociale del caso e confronto con il medico;

psicosociale del caso e confronto con il medico; eventuale intervento esplorativo e di valutazione con il paziente (durante la visita ambulatoriale o su appuntamento);

e di valutazione con il paziente (durante la visita ambulatoriale o su appuntamento); laddove ritenuto necessario, invio a professionisti della salute mentale.

Le manovre per riconoscere e integrare lo psicologo nel sistema delle cure primarie hanno poi trovato ulteriori espressioni.

Per esempio, è del 2010 la prima proposta di introduzione della figura dello psicologo di base, proposta che, sebbene i buoni presupposti di partenza, non mostrava di aver correttamente inquadrato il profilo professionale in oggetto. Infatti, prevedeva che potessero assolvere a tale ruolo anche medici e odontoiatri, mentre agli psicologi veniva richiesto di essere iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni.

In seguito, la Sipap (Società Italiana Psicologi Area Professionale) ha formulato alcuni importanti correttivi del testo e presentato una nuova proposta di legge che restituiva allo psicologo l’esclusività del ruolo.

In seguito, in alcune regioni sono state avanzate ulteriori proposte di legge che hanno cercato di promuovere l’istituzione dello psicologo del territorio, una figura integrata entro i servizi sociali.

Nel 2014, la Giunta regionale del Veneto ha avviato la sperimentazione di un servizio di psicologia di base all’interno di alcune aziende sanitarie. Da questo punto di vista, il Veneto ha costituito l’apripista di tutte le sperimentazioni successive.

Nel 2017, nel DPCM che ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza (LEA), è stato fortemente messo in risalto il ruolo della consulenza psicologica e dell’assistenza sociosanitaria.

Dai nuovi LEA è quindi emersa l’importanza di una figura come quella dello psicologo delle cure primarie e, a partire da questo assunto, le regioni Umbria, Veneto e Puglia hanno attivato ulteriori sperimentazioni.

Nel 2019, il Decreto Calabria ha legittimato la figura dello psicologo di base prevedendone la presenza negli studi dei medici di base, modello a cui però poche realtà regionali si sono conformate.

Lo scorso luglio 2020, con l’approvazione del testo di legge sull’istituzione dello psicologo delle cure primarie, la Campania ha deciso di istituire a livello effettivo il servizio di psicologia di base all’interno delle proprie aziende sanitarie.

Il servizio si propone di sostenere il servizio sanitario locale, integrare efficacemente l’azione dei medici di base e dei pediatri e soprattutto rispondere ulteriormente ai bisogni dei cittadini correlati all’emergenza Covid-19.

Per poter accedere all’elenco degli psicologi aderenti all’iniziativa, sono stati stilati alcuni requisiti, tra cui il possedimento di uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e del superamento dell’esame di uno specifico corso di formazione sul tema dello psicologo di base e delle cure primarie.

Lo scorso ottobre, la legge regionale della Regione Campania è stata impugnata dal Governo per alcuni elementi ritenuti incostituzionali. Ciononostante, l’input dato dalla Campania costituisce un modello a cui i presidenti di alcuni ordini regionali, tra cui Lombardia e Lazio, vorrebbero allinearsi. Il dibattito è ancora aperto.

4. Riflessioni e questioni aperte

Il tema dell’istituzione dello psicologo nelle cure primarie e dello psicologo di base introduce molte questioni che richiedono un’attenta valutazione.

In termini di utilità, l’inserimento dello psicologo nei servizi di assistenza sanitaria comporterebbe:

per i pazienti, una rapida e precoce presa in carico dei bisogni di benessere psicologico;

per i professionisti coinvolti, un proficuo e reciproco confronto di competenze che porterebbe all’integrazione e all’arricchimento delle stesse;

per il sistema sanitario, una riduzione delle spese annuali complessive.

Le perplessità che emergono, invece, possono riguardare alcuni aspetti socio-culturali.

In primis, si rende necessario lavorare sulle rappresentazioni sociali connesse alla figura dello psicologo, ancora molto stigmatizzato e vissuto con diffidenza.

In questo senso, la compresenza del medico, figura tradizionalmente riconosciuta come autorevole e competente, potrebbe legittimare quella dello psicologo e favorire un clima di generale fiducia. Su questo aspetto, però, è possibile che nasca una difficoltà da parte dei medici nell’accettare la presenza di un altro professionista nel corso delle visite, aspetto che potrebbe concorrere a creare delle dinamiche dannose per gli stessi pazienti.

5. Requisiti e iter formativo

Lo psicologo delle cure primarie dovrebbe essere formato per:

promuovere il benessere psicologico;

identificare precocemente le situazioni di disagio psicologico connesse a problemi di salute fisica;

fornire all’utenza gli strumenti per acquisire maggior consapevolezza circa il ruolo e le competenze dello psicologo;

costruire percorsi di cura integrati che coinvolgano medici e altri professionisti della salute.

Per diventare psicologo delle cure primarie, e dunque psicologo di base, sono necessarie la consueta formazione magistrale in psicologia e alcune competenze specifiche per il contesto, per esempio conoscenze afferenti a:

psicologia della salute;

psicologia ospedaliera;

psicofarmacologia;

processi di crisi e transizione nel ciclo di vita;

processi di crisi e transizione nella malattia.

Attualmente la formazione offerta in questo ambito sembra essere prettamente privata.

Infatti, diversi istituti accreditati stanno offrendo la possibilità di iscriversi a corsi o master post-universitari orientati alla formazione di psicologi esperti delle cure primarie per l’intero ciclo di vita, dall’infanzia all’età adulta.

TORNA AL BLOG DI SARA ANGELERI

Bibliografia

Felaco., R. (2011). Verso la fondazione dello psicologo di base. Intervista al Prof. Mario Bertini. La professione di psicologo, n.01/2011, 7-10.

World Health Organization, The European Mental Health Action Plan 2013-2020

Giuseppe Massaro, La collaborazione tra Psicologi e Medici di Medicina Generale: riflessioni ed esperienze a confronto, State of Mind, 10 giugno 2020

Lucrezia Giotti Matricardi, Marco Tanini, Lo psicologo delle cure primarie può fare la differenza per il benessere della collettività, State of Mind, 30 luglio 2020

Psicologi delle cure primarie, Differenze tra Psicologo di base e delle Cure Primarie, 22 febbraio 2016

Human Trainer, Psicologo per le cure primarie: un nuovo passo. Un Disegno di legge per garantire a tutti i cittadini assistenza e prevenzione psicologica a costi contenuti e con rapida presa in carico, 5 ottobre 2020

APA, Competencies for Psychology Practice in Primary Care - Report of the Interorganizational Work Group on Competencies for Primary Care Psychology Practice, APA Council of Representatives, 2015

Federico Zanon, Psicologo di base: per fare chiarezza, AltraPsicologia, 23 ottobre 2013

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015), Ministero della Salute, 12 gennaio 2017

Lorenzo Proia, Lo Psicologo di Famiglia, tra prospettive e criticità. Viaggio all’interno delle Regioni per analizzarne l’evoluzione, Quotidiano sanità

Camera dei Deputati, Proposta di legge, Istituzione della figura professionale dello psicologo di base, 16 febbraio 2010

Sipap, Psicologo di base - 2011: Proposta di legge Sipap

Camera dei Deputati, Proposta di legge, Istituzione della figura professionale dello psicologo di base, 30 novembre 2011

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35 Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria

SALUTE 24 Giugno 2019 09:50

Lo psicologo di famiglia è un diritto riconosciuto dalla legge. Alle Regioni il compito di trovare accordi con gli MMG

La norma inserita nel Dl Calabria. Lazzari (Cnop): «Gli psicologi saranno al servizio dei cittadini anche nell’ambito delle cure primarie, accanto ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta»