In memoria di Fabio Tabacchetti: "Ciao Fabio"

Oggi vi parlo di come il “dramma” può irrompere nella vita di ogni giorno senza essere annunciato. Mi riferisco al labile confine tra la vita e la morte, tra l'esistenza terrena e la spiritualità e di come ognuno di noi attribuisca significati del tutto personali a tali esperienze.

Giovedì 20 ottobre, come ogni giovedì, alle ore 7,00, il capitolo BNI* Cittadella di Alessandria si riunisce per l'incontro di lavoro settimanale del gruppo, condotto da poche settimane dal nuovo direttivo, ed in particolare dal Presidente neo eletto Avv. Fabio Tabacchetti. Questo giovedì, però, qualcosa cambia: il Presidente, inaspettatamente non si presenta all'incontro. Apprendiamo, poco dopo, con sgomento e incredulità, che Fabio non arriverà. Non ci saranno più riunioni condotte da lui, sostituite dal rumore del vuoto lasciato all'improvviso da quell'uomo che delle parole aveva fatto un'arte, un mestiere.

"Ogni parola è esigua e inadeguata per descrivere lo stato d’animo di ogni singolo membro del Capitolo Cittadella in questo momento. Il nostro Presidente, l’Avv. Fabio Tabacchetti ci ha lasciato oggi: un uomo determinato, caparbio e di grande spessore - oltre che un professionista preparato che non dimenticheremo facilmente. I nostri pensieri vanno prima di tutti alla piccola Flora e a tutta la famiglia, intorno a cui ci stringiamo, porgendo le più sentite condoglianze. Oggi ancora più di ieri riflettiamo sul significato della vita. Sulle relazioni, sulle persone, sulle storie. Sui valori della vita. Sugli affetti. Uniamoci nel dolore affinché diventi speranza. Un abbraccio a tutti i cari amici del Cittadella. Restiamo uniti."

I colleghi del Cittadella desiderano lasciare un ricordo, un pensiero, un'emozione, che lo possa rappresentare. Chi lo ha conosciuto ha potuto apprezzarne la professionalità e la passione, il carattere caparbio, diretto, a volte spigoloso, capace di accendere gli animi. Fabio è stato per molti un amico. Un padre amorevole, presente ed attento, un figlio ed un fratello premuroso.

Aveva accettato il nuovo ruolo nel Capitolo con grande entusiasmo ed impegno, che cercava di trasmettere a tutti i membri, con slancio e determinazione, prefiggendosi importanti obiettivi e ambiziosi progetti per la crescita del Capitolo così come l'aveva immaginata. Ci impegneremo a coltivare quanto da lui seminato, ognuno con le proprie capacità ed i propri strumenti, nella speranza di renderlo orgoglioso.

Fabio mancherà a tutti noi, Ciao Fabio e grazie.

*BNI è la più grande organizzazione di Business Networking e di scambio referenze a livello mondiale. Il Capitolo Cittadella è un gruppo formato da imprenditori e professionisti dell'area alessandrina che ha lo scopo comune di rilanciare l'economia del territorio.

