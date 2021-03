Le abitudini giuste per rimettere in moto il metabolismo

Mangia lentamente: la prima digestione avviene in bocca, se mangi troppo velocemente, infatti, non mastichi correttamente i cibi, ingoi aria e vai incontro a difficoltà digestive maggiori. In più assimili peggio gli alimenti e tendi a gonfiarti e a ingrassare. Mangia spesso: una strategia per riattivare il metabolismo, può essere quella di mangiare poco e spesso. Soprattutto per spezzare la fame tra un pasto e l’altro, sgranocchia verdure che ti aiuteranno a tenerti in forma, sollecitando il metabolismo e tenendo a bada il senso di fame.

Assumi la giusta quantità di proteine: riattivare il metabolismo può non essere facile. Oltre a mangiare poco e spesso, puoi introdurre una proporzione leggermente aumentata di proteine (ma non per periodi prolungati, ecco perché è sempre meglio farvi seguire da un nutrizionista) e soprattutto variare di 300-500 calorie ogni giorno il tuo apporto calorico. In questo modo si “spiazza” il metabolismo che si adatta con maggiore difficoltà a un regime ipocalorico. In più l’assunzione di proteine, associata all’attività fisica, garantisce una crescita dei tessuti magri influenzando positivamente il metabolismo basale. Mangia il più variegato possibile: assumi di tutto ma seguendo le frequenze settimanali dettate dalla dieta mediterranea. Fai sport: questo è il segreto per riattivare un metabolismo “morto” soprattutto dopo diete drastiche o digiuni insensati per perdere peso. Consiglio attività aerobiche come corsa, camminata veloce o bici per 45-60 minuti consecutivi 2 o 3 v/settimana.