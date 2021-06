Come scegliere l'acqua da bere

Bere la giusta quantità di acqua ogni giorno è indispensabile, scegliendo però quella più adatta a ciascuno. Non tutte infatti sono uguali, ma si differenziano per tipo e quantità di elementi presenti. Negli adulti più del 50% del peso corporeo è costituito da acqua e nei bambini la percentuale sale quasi all'80%. La sua azione è indispensabile perché regola la digestione, il livello della temperatura corporea e la corretta lubrificazione di pelle, polmoni e tessuti degli occhi.

Il fabbisogno medio giornaliero è di circa 2 litri, di cui almeno 1 e mezzo da ingerire tramite acqua, mentre il resto può provenire da altre bevande e alimenti, come frutta e verdura. Queste quantità però sono variabili perché, ad esempio, chi fa molto sport o vive o lavora in ambienti particolarmente caldi e secchi, che favoriscono l'evaporazione acquea attraverso la pelle, deve bere di più. Ai bambini meglio far bere acqua medio minerale ricca di calcio, magnesio e fluoro; agli adolescenti acqua medio minerale, bicarbonato calcica e magnesiaca e agli adulti oligominerale e medio minerale, a seconda degli stili di vita.

Per le donne incinte o in menopausa, l'ideale è invece un'acqua calcica. Gli anziani infine, per prima cosa è fondamentale che bevano anche quando, come avviene spesso, la sete non si fa sentire. Nello specifico meglio optare per acqua calcica e solfato magnesica. Ricordo anche che bere al mattino appena svegli a digiuno prima di colazione aiuta anche a diminuire il gonfiore addominale.