In-forma: l’informazione per restare in forma

Formatosi in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, presso l’Università degli Studi di Torino, Alessio Miravalle è attivo nell’ambito dell'educazione motoria e del fitness, in particolare come Powerlifting Athlete & Coach e FIPE 1st Level Trainer e nel mondo del Pilates.

La sua partecipazione a diversi seminari dei più noti ricercatori italiani e non, con tematiche connesse al miglioramento della prestazione (Eric Helms PhD, Layne Norton Phd), della programmazione e della nutrizione legata alla ricomposizione corporea e all’agonismo (Brad Schoenfeld PhD, Menno Henselmans, Eric Helms PhD, Layne Norton Phd) e ad attività di ricerca e divulgazione, lo proiettano dal Monferrato, sua zona di origine, verso una prospettiva nazionale.

Attualmente, tra le collaborazioni attive, figurano colleghi e personale in ambito sanitario quali medici, fisioterapisti dislocati in tutta Italia. Tali attività stimolano una continua attenzione all’approfondimento delle tematiche inerenti il miglioramento del benessere fisico.

Se vuoi segnalare ad Alessio un tema di approfondimento legato alla forma fisica, al movimento, alla preparazione fisica e al fitness in generale scrivi a: alessiomiravalle@gmail.com

Se pertinente verrà trattato il prima possibile.