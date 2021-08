A Valenza arriva Van de Sfroos

VALENZA - I dettagli devono ancora essere illustrati. Quel che è certo che, anche stavolta, Valenza partecipa a "Parole e musica in Monferrato", la grande kermesse che ha per fulcro San Salvatore e per "deus ex machina" il giornalista e critico musicale Enrico Deregibus.

L'appuntamento valenzano è per mercoledì 8 settembre, con un ospite d'eccezione: Davide Va de Sfroos, eccellente cantore di storie e personaggi di provincia che diventano simbolici dell’umanità. Il musicista e scrittore lombardo (è nativo di Monza) presenterà fra l’altro il nuovo album “Maader folk”, in uscita nei giorni successivi.

Conosciuto da un buon numero di fans, che ne hanno sempre apprezzato il "gusto per le radici", Van de Sfroos ha acquisito grande popolarità con la partecipazione, nel 2011, al Festival di Sanremo: si classifica quarto con la canzone "Yanez".

"Parole e musica" ospiterà anche Bianconi dei Baustelle (il 22 agosto a San Salvatore), Malika Ayane (il 28 agosto a Lu e Cuccaro), Nada (il 3 settembre a Balzola) Erica Mou (il 9 a Mirabello) e Samuel dei Subsonica (il 19 a San Salvatore).