Gioventù Bertram: firmato Graziani

TORTONA - Giovane ma già pronto. La Bertram Derthona mette a segno il suo secondo colpo di mercato firmando la guardia Matteo Graziani (192 cm, classe 2000) che nella scorsa stagione di A2 ha giocato con l’Eurobasket Roma.

Livornese, prodotto della storica Don Bosco, debutta in C1 nel 2018. L’anno successivo sale in A2 a Piacenza, ma completa l’annata a Cecina, in Serie B. La stagione scorsa ritorna in A2 indossando la casacca dell’Eurobasket Roma con la quale gioca 23 partite (2.5 punti di media in quasi 11 minuti di impiego).

Graziani è un giocatore che ha fatto tutta la trafila delle squadre nazionali giovanili, collezionando anche alcune convocazioni con la maglia dell’Under 20. Proprio durante questi raduni si è fatto notare da Marco Ramondino, allenatore delle formazioni azzurre e tecnico della Bertram. «Matteo è un ragazzo giovane – le parole del coach bianconero – ma che ha già due anni di esperienza nel campionato di A2 e vanta un percorso di discreta continuità nei raduni delle varie giovanili azzurre. Per questo, al di là dei margini di crescita, siamo sicuri possa contribuire, quando chiamato in causa, e ampliare le rotazioni grazie alla sua versatilità e alla sua intelligenza».