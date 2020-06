Gaffeo: "Una squadra che darà soddisfazioni"

CASALE - "C'è molta incertezza sulla ripartenza del calcio dilettantistico. Ci saranno difficoltà, ma ci tengo a ribadire che il mio impegno a Casale e per il Casale Fbc continua".

Lino Gaffeo torna a parlare di futuro, come aveva già fatto sulle colonne del Piccolo qualche settimana fa, per tranquillizzare tutto l'ambiente. "Sono legato a questa società e a tutta la città. Si va avanti, io vado avanti. Giusto ribadirlo, perché i sostenitori, gli sponsor, in testa Energica, che ci ha confermato il suo sostegno, hanno diritto di sapere come si sta provando a impostare prossima stagione". Un impegno, quello di Gaffeo, che vuole essere anche un modo per ringraziare "tutti i collaboratori che, con passione, professionalità e onestà, mi sono stati vicini in questi anni".

Nessun nome, però, su staff e squadra. "Questo è compito del direttore sportivo Giovanni Fasce, che sta già lavorando. Questa crisi ci ha colpiti tutti, come persone e come imprenditori che hanno scelto di dedicarsi al calcio, anzitutto per passione. Le risorse potranno cambiare - insiste il patron in una nota ufficiale - ma cercheremo di organizzare al meglio la vita societaria e allestire una squadra che possa dare quelle soddisfazioni che la tifoseria nerostellata merita".