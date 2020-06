JBM - Donzelli: ora è ufficiale

CASALE - Altro tassello in casa Novipiù JB Monferrato. La firma di Daniel Donzelli, di cui avevamo parlato su questi siti questa mattina, è stata ufficializzata dal club rossoblù. Accordo biennale per l’ala grande, 24enne, che nei giorni scorsi era uscito dal contratto con Biella.

Donzelli sarà il primo cambio della coppia di lunghi formata da Niccolò Martinoni e Gora Camara (l'accordo per il prestito con la Virtus Bologna è in dirittura d’arrivo). Si tratta di un giocatore forte, con trascorsi importanti a livello giovanile (anche di Nazionali) e di A2 (Forlì, Casalpusterlengo, Piacenza e, appunto, Biella) che solo alcuni infortuni hanno limitato.

La scorsa stagione con i lanieri lo ha rimesso in vetrina, come sottolinea il gm di Casale Giacomo Carrera. "Daniel è un giocatore di alto livello, che nella passata stagione ha fatto vedere ottime cose a Biella aiutandola a lottare sempre ai vertici della classifica e dimostrando di star bene fisicamente. È un'ala grande atletica che avrà modo di far vedere tutto il suo valore garantendo qualità e duttilità al nostro reparto lunghi".

Da parte sua Donzelli considera la proposta della JBM irrinunciabile. "Sono molto contento della chiamata e del nuovo progetto di Casale Monferrato. Sia coach Ferrari che il gm Giacomo Carrera si sono mostrati subito molto interessati a me e non potevo rifiutare l'offerta di giocare in una società come questa. La squadra è molto interessante e sono sicuro ci troveremo molto bene".