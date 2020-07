JB Monferrato, piace il nuovo logo

Aveva fatto discutere e non era piaciuto granché il logo della neonata JB Monferrato. Al momento della sua prima apparizione, nel corso della presentazione ufficiale della nuova società, aveva ricevuto molte critiche da parte dei tifosi. Il club ha riflettuto, ha lavorato e ora presenta il logo definitivo. Decisamente più convincente. «ll rispetto di una storia e un’idea del futuro. Sono questi i concetti che abbiamo tenuto in mente nel disegnare il nostro nuovo logo ufficiale – spiegano dalla società al momento del lancio -. La J, una lettera che da sola porta con sé un valore e un passato da onorare, fatto di uomini, campioni e storie che hanno legato Casale Monferrato al grande basket, con i colori rosso e blu, simboli del basket nella nostra città. E la parola Monferrato: il segnale di apertura che vogliamo dare a tutto il territorio, di cui vogliamo rappresentare la bellezza, la storia e la ricchezza in tutta Italia». Pubblicato sui canali social del club il nuovo marchio ha subito trovato l’approvazione dei tifosi.