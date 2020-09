Bertram, prove di basket live

TORTONA - Prove generali di riapertura. Bertram Derthona apre ai tifosi le porte del PalaOltrepò in occasione dell’amichevole di sabato prossimo, 3 ottobre, con Orzinuovi (formazione di Serie A2). Per questo appuntamento il club sperimenterà l’apertura dell’impianto al pubblico, rispettando le disposizioni delle autorità competenti sul protocollo anti Covid-19. Ovviamente la capienza sarà ridotta e distanziata. Per questo il club ha deciso di dare priorità ai propri partner, membri del Club dei Leoni e ai tifosi con l’invio dei biglietti via email.

Dalle ore 9 di giovedì e fino alle ore 17 di venerdì la richiesta del biglietto invito va inoltrata via email a segreteria@derthonabasket.it (disponibilità fino ad esaurimento dei posti con la precedenza che terrà conto dell’orario di arrivo) indicando nome, cognome e numero di telefono cellulare. Va ricordato che il biglietto sarà strettamente personale e che all’ingresso sarà obbligatorio esibirlo insieme ad un documento di riconoscimento, oltre che indossare la mascherina e sottoporsi al controllo della temperatura.

«Considerato questo battesimo – commenta il general manager Ferencz Bartocci – confidiamo nella comprensione e collaborazione di tutti i leoni che verranno al Palaoltrepò, al fine di rendere questo primo ritorno allo sport vissuto live il più possibile piacevole e sicuro. Considerata l’esperienza acquisita nell’amichevole con Orzinuovi, ci metteremo all’opera per avviare la prevendita della sfida di Super Coppa contro Torino dell’11 ottobre».

Per chi non potrà accedere all’impianto la Bertram ha predisposto la diretta dell’incontro sulla pagina facebook ufficiale (account: Derthona Basket). Quella di sabato sarà una prima occasione per testare l’organizzazione della partita e per verificare la disponibiltà del pubblico a tornare a vedere il basket dal vivo.